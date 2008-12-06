'Aptallık ettim' dedi ama...

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Clark County'deki duruşmada jürinin Simpson'ı 2 ay önce suçlu ilan etmesinin ardından yargıç bugün, mahkumiyet kararını açıkladı. Eylül 2007'de bir otel odasına silahlı baskın yapan Simpson, gasp ve adam kaçırma dahil toplam 12 suçtan hüküm giydi.Yargıç, "Aptallık ettim, özür dilerim" diyen Simpson'a, "Senin yaptığın aptallığın ötesinde" cevabı verdi. Simpson'ın temyiz sürecinde kefaletle serbest kalamayacağına da karar verildi.

Eski futbol yıldızı, sinema oyuncusu O.J Simpson'ın gasp ve adam kaçırmadan yargılandığı mahkemede aldığı cezanın “33 yıla kadar hapis” olduğu açıklandı.

Daha önce “en az 15 yıl hapse mahkum edildiği” açıklanan Simpson'ın aldığı cezaya ilişkin yapılan yeni açıklamalara göre, eski yıldız futbolcu, 9 yıla kadar kesin olarak hapis yatacak. 15 yıla mahkum olan sanığın, Simpson'ın suç ortağı Clarence C.J. Stewart olduğu kaydedildi.



Simpson, 9 yıllık sürenin ardından şartlı tahliye edilebilecek.



Her iki sanığa, itham edildikleri 12 suçun 3'ünden ceza verildiği bildirildi. Temyiz sürecinde kefaletin reddedilmesinden dolayı Simpson hapishaneye gönderildi.