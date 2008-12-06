'Aptallık ettim' dedi ama...

Eski futbol yıldızı, sinema oyuncusu O.J Simpson'ın gasp ve adam kaçırmadan yargılandığı mahkemede aldığı cezanın “33 yıla kadar hapis” olduğu açıklandı.
Daha önce “en az 15 yıl hapse mahkum edildiği” açıklanan Simpson'ın aldığı cezaya ilişkin yapılan yeni açıklamalara göre, eski yıldız futbolcu, 9 yıla kadar kesin olarak hapis yatacak. 15 yıla mahkum olan sanığın, Simpson'ın suç ortağı Clarence C.J. Stewart olduğu kaydedildi.
Simpson, 9 yıllık sürenin ardından şartlı tahliye edilebilecek.
Her iki sanığa, itham edildikleri 12 suçun 3'ünden ceza verildiği bildirildi. Temyiz sürecinde kefaletin reddedilmesinden dolayı Simpson hapishaneye gönderildi.