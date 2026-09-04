Apple’da bir devir kapandı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

ABD merkezli teknoloji devi Apple’da 15 yıllık Tim Cook dönemi sona erdi. 2011’den bu yana şirketi yöneten 65 yaşındaki Cook, CEO’luk görevini Apple’da 25 yıldır çalışan donanım mühendisliğinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı John Ternus’a devretti.

İCRA KURULU BAŞKANI

Cook, Apple’ın kurucu ortağı Steve Jobs’ın ardından CEO’luk görevini devralarak ABD’li teknoloji devine liderlik etmişti. Yeni dönemde ise icra kurulu başkanı olarak görev yapacak ve şirketin dünya genelindeki siyasetçiler ve karar alıcılarla ilişkilerini yürütmeye devam edecek. Şirket Cook’un döneminde Apple Watch, AirPods ve Vision Pro gibi yeni ürün kategorilerine girerken kendi tasarladığı Apple Silicon çiplere geçti. Cook, veda mesajında Apple’daki 15 yılını “hayatının en büyük ayrıcalığı” olarak nitelendirirken, Ternus’u da överek, “Çok az insan dünyayı değiştiren ürünler geliştirmenin ne gerektirdiğini onun kadar anlıyor” dedi.

Haberin Devamı

TERNUS’UN İLK SINAVI

2001’de Apple’a katılan Ternus, iPhone, iPad ve Mac’in arkasındaki donanım ekiplerine liderlik etti. Donanım alanındaki deneyimiyle CEO koltuğuna oturan Ternus’un önündeki en önemli sınavlardan biri, yapay zekâ alanında Apple’ı öne çıkarmak olacak. Ternus’un 9 Eylül’deki tanıtım etkinliğini yönetmesi ve Apple’ın ilk katlanabilir iPhone’unu tanıtması öngörülüyor. Görevi “büyük bir onur” olarak nitelendiren Ternus, kariyerinin neredeyse tamamını Apple’da geçirdiğini belirterek Steve Jobs’la çalışma ve Cook’un akıl hocalığından yararlanma şansı bulduğunu da söyledi.

Şirketten yapılan açıklama da Cook’un yıllık maaşının 2 milyon dolar, planlanan hisse ödülünün ise 45 mil yon dolar olarak belirlendiği belirtildi. Yeni CEO Ternus’un ise maaşının 3 milyon dolara yükseltildiği ve performans kriterlerini karşılaması ha linde 55 milyon dolar hisse ödülü alacağı kaydedildi.