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Apple'a 95 milyon dolarlık 'Siri' faturası

Güncelleme Tarihi:

#Apple#Siri#Anlaşma
Applea 95 milyon dolarlık Siri faturası
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2025 09:33

Apple, sesli asistan teknolojisi "Siri"nin kullanıcıların gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla açılan toplu davada anlaşmaya gitti. Apple, suçlamaları reddetmesine karşın anlaşma yoluna giderek 95 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

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ABD'li teknoloji devlerinden Apple, "Siri"nin kullanıcı gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla açılan davada anlaşmaya giderek 95 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesi Yargıcı Jeffrey White tarafından onaylanması gereken ön anlaşma, Oakland'daki federal mahkemeye sunuldu.

Söz konusu dava, "Siri"nin istem dışı etkinleştirilebildiği ve kullanıcıların rızaları dışında kaydedilen konuşmaların üçüncü taraflarla paylaştığı iddiasıyla açılmıştı.

Apple suçlamaları reddetmesine karşın anlaşma yoluna giderek 95 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Anlaşmanın onaylanması halinde, "Siri" özellikli cihazları kullananlar cihaz başına 20 dolara kadar ödeme alabilecek.

Anlaşma, 17 Eylül 2014 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasında Siri özellikli iPhone, iPad, Apple Watch, MacBook, iMac, HomePod, iPod touch veya Apple TV sahibi olan ABD'deki kullanıcıları kapsayacak.

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Sesli asistan teknolojisi "Siri", ilk olarak 2011'de piyasaya sürülen iPhone 4S modellerinde yer almıştı.

Kullanıcıların "Siri"yi eller serbest şekilde etkinleştirmesine olanak tanıyan "Hey Siri" özelliği ise 2014 yılında tanıtılmıştı.

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#Apple#Siri#Anlaşma

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