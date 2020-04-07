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Dünya
Haber Giriş: 07.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Apple haftada 1 milyon yüz siperi üretecek

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Apple haftada 1 milyon yüz siperi üretecek
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Amerikan teknoloji devi Apple, koronavirüs salgınıyla mücadeleye destek vermeye devam ediyor.

Apple CEO’su Tim Cook, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık çalışanlarına destek vermek için yürüttükleri projenin son gelişmelerini aktardı. Bugüne kadar tüm dünyadaki sağlık çalışanları için 20 milyon N95 maskesi bağışladıklarını söyleyen Cook, bundan sonraki süreçte haftada 1 milyon adet siper maske üreteceklerini açıkladı.

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