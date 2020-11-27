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Güven ÖZALP / BRÜKSEL
Haber Giriş: 27.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

AP’den Rumlara ‘Maraş hediyesi’

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
AP’den Rumlara ‘Maraş hediyesi’
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Türkiye - Avrupa Birliği ilişkilerinin en zayıf halkalarından biri olan Avrupa Parlamentosu (AP), kapalı Maraş ve Kıbrıs sorununa ilişkin bir kararı 3 oya karşı 631 oyla kabul etti.

Oylamada 59 parlamenter çekimser kaldı. Tamamen Rum ve Yunan tezlerine dayanan kararda, Maraş’ın bir kısmının açılmasından vazgeçilmesi istenirken, Türkiye’nin bu konudaki eylem ve açıklamaları da kınandı. İki toplumlu, iki bölgeli federasyona dayalı çözüme desteğini yineleyen AP, Türkiye’ye sert yaptırım uygulanması çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler himayesindeki müzakerelerin sonuca kavuşturulması için AB ve üyelerinin daha aktif rol oynamasını talep eden AP’nin kararının bağlayıcılığı yok. Bununla birlikte AB ülkelerinin genel yaklaşımı AP kararıyla uyumlu.

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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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