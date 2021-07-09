AP’den muhalefete destek kararı

HDP bağlantılı gelişmelerin odakta yer aldığı kararda, bu partinin kapatılmasının ciddi siyasi hata olacağının altı çizildi. Kapatmanın milyonlarca seçmeni temsilden yoksun bırakacağı, çoğulculuk ve demokratik ilkeler açısından tersine çevrilemeyecek bir darbe olacağı da AP’nin vurguları arasında yer aldı.

Ana muhalefet partisi CHP ve liderine yönelik giderek artan baskı bulunduğunun ve bundan derin endişe duyulduğunun da vurgulandığı belgede, açıklamaları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılması talebi kınandı. Hasmane bir hava oluştuğunun kaydedildiği kararda örnek olarak Rize’de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in maruz kaldığı sözlü saldırı gösterildi.



DIŞİŞLERİ: İKİYÜZLÜLÜK

DIŞİŞLERİ Bakanlığı AP Genel Kurulu’nun kararına sert tepki verdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada karar “gerçeklerden kopuk, ideolojik ve yanlı” olarak nitelendirilerek AP’nin bu tür kararlar sebebiyle itibarını yitirdiği belirtildi. Açıklamada özetle şunlar kaydedildi: “AB içinde, terörizmi kınamamak, parti kapatma nedenlerinden biri olarak kabul edilirken, Türkiye’de milletvekillerinin terörle ilişkisi olduğuna dair ciddi iddialar bulunan bir siyasi parti hakkında başlatılmış hukuki süreç, peşin hükümle karşılanmaktadır. Sürekli yargı bağımsızlığından bahsedenlerin başka ülkelerin yargı süreçleri hakkında ultimatom vermeye kalkmaları sadece haddini aşmak değil tam bir ikiyüzlülüktür. Terör örgütleri üyelerini Parlamento’daki odalarında ve koridorlarında ağırlayanların böyle bir çifte standardı benimsemeleri ve bu kararı kabul etmeleri şaşırtıcı değildir.”

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