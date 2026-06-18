AP’den geri dönüş merkezlerine onay

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AP’nin Strasbourg’daki Genel Kurul çalışmaları sırasında oylanan düzenleme 218’e karşı 418 oyla kabul edildi. Yeni düzenlemeyle, Birlik topraklarından ayrılmaları emredilen kişilerin üçüncü ülkelerdeki geri dönüş merkezlerine gönderilmeleri mümkün olacak.

WASHINGTON’A ÖZENDİLER

Yeni sistem sınır dışı işlemlerini hızlandırmayı ve arttırmayı amaçlıyor. Göçmenlerin menşe ülkesine ya da doğrudan bağlantılı ülkeye gönderilmesi şartı da kalkıyor. Yalnızca refakatsiz çocuklar geri dönüş merkezine sınır dışı edilmekten muaf tutulacak. Geri gönderme emri Schengen Bilgi Sistemi’ne girilecek ve karar AB çapında uygulanabilecek. Ayrıca, üye ülkeler, ABD’deki ICE uygulamasına benzetilen bir yaklaşımla kişilerin “etkili geri dönüşünü” sağlamak için üçüncü ülke vatandaşlarının evlerini, kişisel eşyalarını arayabilecek ve elektronik cihazlarına el koyabilecek. AP’deki oylama gergin geçti. Sonucun açıklanmasının ardından aşırı sağ eğilimli parlamenterler, “Hepsini geri gönderin” diye slogan attı. Merkez ve aşırı sol partilerin milletvekilleri ise “Utanın” sloganıyla karşılık verdi. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için AB Konseyi’nin de onayı gerekiyor.

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