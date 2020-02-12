AP’den bayrak yırtan Yunan parlamentere ceza

YUNAN adalarında bulunan göçmenlerin durumunun tartışıldığı Avrupa Parlamentosu (AP) oturumunda kâğıda basılmış bir Türk bayrağını yırtan ve büyük tepkiye neden olan ırkçı Yunan parlamenter Ioannis Lagos’a disiplin cezası verildi. AP’nin usul kuralları gereğince başlatılan soruşturma sonunda Lagos hem para cezası aldı hem de kurumun faaliyetlerine katılma yasağı getirildi. AP Başkanı David Sassoli tarafından açıklanan yaptırımlar gereği Lagos, 2 bin 261 Euro’ya (14 bin 875 TL) denk gelen 7 günlük ödenekten mahrum kalacak. Lagos, para cezasının yanı sıra 4 gün boyunca AP’deki Genel Kurul ya da komisyon çalışmalarına katılamayacak. Lagos için kararlaştırılan cezalar dünden itibaren geçerli olacak şekilde devreye sokuldu.

Avrupa Birliği’nin mülteciler konusundaki yaklaşımını eleştirip, “Siz her istediğini yapabilen, bizi göçle boğan Türkiye’nin sırtını sıvazlamaya devam ediyorsunuz” dedikten sonra yanında getirdiği kâğıda basılmış Türk bayrağını yırtan Lagos’a verilen cezayı AP Genel Kurulu’nda açıklayan Sassoli, cezanın hakaret içerikli dil kullanarak ulusal bir sembolü temsil eden bir kâğıdı yırtmak suretiyle çalışmaları aksattığı için verildiğini belirtti. Lagos’un eylemi başta AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ve AB Türkiye Delegasyonu Temsilcisi Başkanı Büyükelçi Christian Berger olmak üzere AB yetkililerince ‘kabul edilemez’ olarak nitelenmişti. Sassoli’nin eylemin ciddiyetine rağmen cezayı açıklamak dışında herhangi bir yorum ya da kınamada bulunmaması, Lagos’a uygulanacak yaptırımın da daha önce benzer nitelikli bir hareket için devreye sokulandan daha düşük olması dikkat çekti.

BAYRAĞA İKİNCİ HAKARET

Lagos’un eylemi son dönemde Türk bayrağına yönelik ikinci eylem olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl ekimde, AP’de Barış Pınarı harekâtının tartışıldığı bir oturumda aşırı sağcı İtalyan parlamenter Angelo Ciocca, üzerinde Türk bayrağı bulunan bir çikolata kutusunu yere fırlattı. Ciocca’ya bu hareketi nedeniyle ‘kurumun vakarına, saygınlığına ve itibarına karşı hareket ettiği’ gerekçesiyle disiplin cezası verilmişti. Ciocca, 10 günlük ödenekten mahrum edilirken, 5 gün boyunca genel kurul ya da komisyon çalışmalarına katılması yasaklanmıştı. Geçtiğimiz dönemlerde bu tür hareketlere rastlanmazken AP’de aşırı sağ eğilimli parlamenterlerin sayısının yükselmesiyle kural dışı protestolarda belirgin artış söz konusu.

SİCİLİ KABARIK

Hareketi Yunanistan tarafından da, “Milli sembollere ve bu vakada da Türkiye’nin milli sembolüne yapılan saygısızlığı kınıyoruz. Neonazizmin temsilcilerinin kabul edilemez eylemleri Yunan ve Avrupa geleneğinden uzaktır” ifadeleriyle kınanan Lagos’un sicili oldukça kabarık. Uzun yıllar Neonazi Altın Şafak Partisi üyesi olan ve bu partiden AP’ye seçilen Lagos, 2019’dan bu yana kendi kurduğu Milli Halk Vicdanı adlı partinin başında. Lagos, Yunanistan’da suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma ile ırkçı saldırıda bulunma nedeniyle açılan bir davada yargılanıyor.