AP’de kritik oylama

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Göreve geldiği 2019’da AP’deki siyasi tablo şu ankine oranla çok daha rahat olmasına karşı sadece 9 oy farkla onay alan von der Leyen’in bu kez 361 parlamenterden yeşil ışık alması gerekli. Kendisine destek olacaklarını açıklayan siyasi grupların parlamenter sayısı 401’i bulsa da bazı isimlerin von der Leyen’e soğuk bakmaları tablonun bir türlü netleşmemesi sonucunu doğuruyor. Bu nedenle von der Leyen’in oy avı son dakikaya kadar sürdü. Aşırı sağ ve aşırı sol grupların aleyhte oy kullanması kesin. Oylamanın gizli yapılacak olması merkez partilerde grup disiplininden kopmaları gündeme getirebilir.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin partisinin ağırlıkta olduğu 78 üyeli Avrupalı Muhafazakârlar ve Reformistler (ECR) grubunun üyelerini serbest bırakması da von der Leyen için riski artırıyor. Öte yandan Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Covid-19 aşı anlaşmalarında şeffaf davranmadığına karar verdiği von der Leyen, AP’den onay alamazsa liderler yeni bir isim önermek zorunda kalacak.