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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
Haber Giriş: 04.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

AP’de evden çalışma kazası

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
AP’de evden çalışma kazası
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Avrupa Parlamentosu’nun (AP) İrlandalı parlamenterlerinden Luke Ming Flanagan, videokonferans aracılığıyla katıldığı bir komisyon toplantısında kamera kazası yaşadı.

Sabah koşusundan dönen ve toplantıya bağlanmak için son dakikada ekran karşısına geçen Flanagan tabletin kamerasının pozisyonunu yanlış ayarlayınca ekranlara üzerinde bir gömlek ve iç çamaşırıyla göründü. Bu duruma rağmen konuşmasını tamamlayan Flanagan sosyal medyada büyük ilgi gördü. Gelen yorumlar üzerine İrlandalı parlamenter sosyal medya hesabından, “Bacaklarımın bu kadar ünlü olacağını kim bilebilirdi? Sigortalatsam mı?” diye yazdı.

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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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