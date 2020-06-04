AP’de evden çalışma kazası

Sabah koşusundan dönen ve toplantıya bağlanmak için son dakikada ekran karşısına geçen Flanagan tabletin kamerasının pozisyonunu yanlış ayarlayınca ekranlara üzerinde bir gömlek ve iç çamaşırıyla göründü. Bu duruma rağmen konuşmasını tamamlayan Flanagan sosyal medyada büyük ilgi gördü. Gelen yorumlar üzerine İrlandalı parlamenter sosyal medya hesabından, “Bacaklarımın bu kadar ünlü olacağını kim bilebilirdi? Sigortalatsam mı?” diye yazdı.