Apartheid adres değiştirdi

Haberin Devamı

İsrail 1.5 milyon kişiyi açlıkla "terbiye ediyor"

İsrail'in önde gelen sivil toplum örgütlerinden Medeni Haklar Derneğinin hazırladığı raporda, İsrail'in Filistinliler ve Yahudi göçmenlere farklı muamele ettiği belirtildi.



Her konuda ayrımcılı var



Filistinlilere yapılan ayrımcılığın kurumsallaştırıldığına işaret edilen raporda, "hizmet, bütçe ve doğal kaynaklardan yararlanma konusundaki açık ayrımcılığın, eşitlik ilkesine ters düştüğü, bunun da bazı bakımlardan bir vakitler Güney Afrika'da uygulanan ırkçı rejime benzediği" vurgulandı.



Ayrımcılık ırka göre değil, millet kriterine göre



Raporda, "Güney Afrika'da ayrımcılık ırk esasına dayalıydı, burada da millet kriteri esas alınıyor..." denildi.



Filistinlilere askeri, Yahudilere sivil yasalar işliyor



Evrensel insan hakları beyannamesinin 60. yıl dönümü münasebetiyle yayımlanan raporda, Batı Şeria'da yaşayan yaklaşık 2,5 milyon Filistinliye askeri kuralların, 250 bin Yahudi göçmenine ise sivil yasaların uygulandığına işaret edildi.