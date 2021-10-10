AP Türkiye raportörü: İlişkilerde daha iyi noktadayız

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İKİLİ İLİŞKİLER: Geçen iki yıl Ankara-Brüksel ilişkilerinin en kötü dönemi oldu. Bugün ilişkilerde durum biraz daha iyi. Paris İklim Anlaşması’nın onaylanmış olması çok iyi bir haber… Doğu Akdeniz’de tansiyonun azaltılması ve üst düzey diyaloğun başlatılmasıyla olumlu bir ivme yakalandı. Ortam yeniden konuşmaya başlamak için daha elverişli.

ADAY ÜLKE STATÜSÜ: Türkiye bugün reformları devam ettirmekte isteksiz gözüküyor. Bu nedenle katılım sürecinde bir duraksama görüyoruz. Türkiye ile üyelik dışında başka formüller arayışında değiliz, katılım sürecinin devam etmesini istiyoruz.

GÜMRÜK BİRLİĞİ: Gümrük Birliği güncellemesi onay için AP’ye gelirse, demokrasi alanında net ilerleme görülmediği müddetçe Parlamento buna yeşil ışık yakmayacaktır.

VİZE SERBESTİSİ VE GÖÇ ANLAŞMASI: Türkiye’ye göç konusunda gösterdiği olağanüstü çaba için minnettarız, takdir ediyoruz. Biz politik ve finansal yükümlülüklerimizi tam olarak yerine getirdik. Türkiye vize serbestisi için 6 başlıkta reform yapmalı.

OSMAN KAVALA DAVASI: Türk makamlarını uluslararası mahkemelerin kararlarını tanımaya çağırıyoruz. Tutukluluğun devamı kararı çıktı, bu AB’ye kötü bir mesaj veriyor.