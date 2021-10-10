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AP Türkiye raportörü: İlişkilerde daha iyi noktadayız

#Avrupa Parlamentosu#Nacho Sanchez Amor#Türkiye
AP Türkiye raportörü: İlişkilerde daha iyi noktadayız

Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor, Türkiye ile ilişkilerin geçen yıla göre daha iyi bir olduğunu ve diyalog zemini bulunduğunu söyledi. “15 Temmuz darbe girişimi” ve “Gezi Parkı olayları”na ilişkin iddialar kapsamında yargılanan Osman Kavala’nın önceki gün yapılan duruşmasını izlemek üzere İstanbul’a gelen Amor, dün gazetecilere özetle şu açıklamalarda bulundu.

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İKİLİ İLİŞKİLER: Geçen iki yıl Ankara-Brüksel ilişkilerinin en kötü dönemi oldu. Bugün ilişkilerde durum biraz daha iyi. Paris İklim Anlaşması’nın onaylanmış olması çok iyi bir haber… Doğu Akdeniz’de tansiyonun azaltılması ve üst düzey diyaloğun başlatılmasıyla olumlu bir ivme yakalandı. Ortam yeniden konuşmaya başlamak için daha elverişli.

ADAY ÜLKE STATÜSÜ: Türkiye bugün reformları devam ettirmekte isteksiz gözüküyor. Bu nedenle katılım sürecinde bir duraksama görüyoruz. Türkiye ile üyelik dışında başka formüller arayışında değiliz, katılım sürecinin devam etmesini istiyoruz.

GÜMRÜK BİRLİĞİ: Gümrük Birliği güncellemesi onay için AP’ye gelirse, demokrasi alanında net ilerleme görülmediği müddetçe Parlamento buna yeşil ışık yakmayacaktır.

VİZE SERBESTİSİ VE GÖÇ ANLAŞMASI: Türkiye’ye göç konusunda gösterdiği olağanüstü çaba için minnettarız, takdir ediyoruz. Biz politik ve finansal yükümlülüklerimizi tam olarak yerine getirdik. Türkiye vize serbestisi için 6 başlıkta reform yapmalı.

OSMAN KAVALA DAVASI: Türk makamlarını uluslararası mahkemelerin kararlarını tanımaya çağırıyoruz. Tutukluluğun devamı kararı çıktı, bu AB’ye kötü bir mesaj veriyor.

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#Avrupa Parlamentosu#Nacho Sanchez Amor#Türkiye