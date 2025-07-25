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AP Türkiye Raportörü Amor'dan 10 şehidimiz için taziye mesajı

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#AP Türkiye Raportörü#Nacho Sanchez Amor#Taziye
AP Türkiye Raportörü Amordan 10 şehidimiz için taziye mesajı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2025 15:43

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Eskişehir'de çıkan orman yangınında yaşaımın yitiren 10 kahraman şehit için taziye mesajı yayınladı. Amor, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda "En derin taziyelerimi sunuyorum" ifadesini kullandı.

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Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında şehit düşen 5 orman çalışanı ve 5 AKUT çalışanı için taziye mesajı yayınladı.

Orman yangınlarının, iklim değişikliğinin de etkisiyle korkunç bir hale geldiğini belirten Amor, doğayı katleden yangın tehdidiyle mücadele etmek için işbirliği yapılması gerektiğini vurguladı.

Amor, sosyal medya  platformu X'te yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İklim değişikliğinin de etkisiyle, Akdeniz havzasında çıkan orman yangınları korkunç bir sorun haline geliyor. Bu hafta Eskişehir'de 10 cesur orman işçisi trajik bir şekilde hayatlarını kaybetti. En derin taziyelerimi sunuyorum. Avrupa Birliği ve Türkiye, bu artan tehditle mücadele etmek için işbirliğini güçlendirmelidir."

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ESKİŞEHİR'DEKİ ORMAN YANGINI

22 Temmuz Salı günü sabah saatlerinde, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla ve Fethiye mahalleleri arasında bulunan ormanlık alanda başladı.

Büyük ölçüde kontrol altına alınan yangın, soğutma çalışmaları yapılırken rüzgarın da etkisiyle yeniden alevlendi.

Bir anda yükselen alevlerin arasında kalan 5 orman çalışanı ve 5 AKUT çalışanı, aşağı bölgeye inemedikleri için tepeye sığınmak zorunda kaldı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Hatipoğlu, "Üzüntümüzü tarif edecek cümle ne yazık ki yok. Seyitgazi’de çıkan orman yangınında, alevlerle mücadele ederken şehit düşen kahraman orman emekçilerimizi kaybetmenin derin kederini yaşıyoruz. Vatan toprağını, ormanlarımızı korumak uğruna can veren bu fedakâr kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

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#AP Türkiye Raportörü#Nacho Sanchez Amor#Taziye

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