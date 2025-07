AP Türkiye Raportörü Amor'dan 10 şehidimiz için taziye mesajı

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında şehit düşen 5 orman çalışanı ve 5 AKUT çalışanı için taziye mesajı yayınladı.

Orman yangınlarının, iklim değişikliğinin de etkisiyle korkunç bir hale geldiğini belirten Amor, doğayı katleden yangın tehdidiyle mücadele etmek için işbirliği yapılması gerektiğini vurguladı.

Amor, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İklim değişikliğinin de etkisiyle, Akdeniz havzasında çıkan orman yangınları korkunç bir sorun haline geliyor. Bu hafta Eskişehir'de 10 cesur orman işçisi trajik bir şekilde hayatlarını kaybetti. En derin taziyelerimi sunuyorum. Avrupa Birliği ve Türkiye, bu artan tehditle mücadele etmek için işbirliğini güçlendirmelidir."

Extreme wildfires are becoming a dreadful challenge across the Mediterranean basin, driven also by climate change. This week 10 brave forest workers tragically lost their lives in #Eskişehir. My deepest condolences. 🇪🇺 & 🇹🇷 must strengthen cooperation to face this growing threat.