AP seçimlerine sayılı günler kala savaş kızıştı: Macron Leyen'in ayağını kaydırmak için AB liderleri ile görüştü

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Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için geri sayım başladı. Avrupa Birliği (AB) Konseyi geçtiğimiz haftalarda seçimin 6-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılmasını onaylarken AB içindeki koltuk savaşı da kızıştı.

MACRON AYAĞINI KAYDIRMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Şu anki AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ikinci dönem için yeniden aday olacağını Şubat ayında duyurdu ve seçim çalışmalarına başladı ancak ABD'li yayın kuruluşu Bloomberg, bloğun seçimlerine iki aydan az bir süre kala Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ursula von der Leyen'in ayağını kaydırmak için harekete geçtiğini iddia etti.



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Bloomberg'in görüştüğü diplomatik kaynaklara göre daha önce Fransız lider daha önce adaylığını desteklediği Ursula von der Leyen'den rahatsız ve onun yerine Avrupa Merkez Bankası'nın eski Başkanı Mario Draghi'nin gelmesini istiyor.

Görüşmelere aşina kaynaklara göre, Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de dahil olmak üzere AB başbakanları ile bir dizi görüşme gerçekleştirdi ancak görüşmelerden çıkan sonuç belirsiz.



Macron ile dönemin Almanya Başbakanı Angela Merkel arasındaki anlaşmanın ardından 2019'da AB Komisyonu Başkanı olan Ursula von der Leyen, 5 yıllık görev süresinin sonunda ticaret müzakereleri, bloğun iklim dönüşümü ve ABD ile ilişkiler açısından derin bir memnuniyetsizlikle mücadele ediyor.

Bazı yetkililer onun rolünü 'aşırı siyasallaştırdığını' düşünse de Avrupa Parlamentosu'nda en fazla koltuğa sahip olan merkez sağ Avrupa Halk Partisi'nin adayı olan Von der Leyen hala seçimin en güçlü ismi.

Macron'un önerdiği aday Draghi de güçlü bir profil olarak görülüyor. Avrupa Merkez Bankası başkanı olarak ortak para birimini korumaya yönelik attığı adımlar nedeni ile hala taktir ediliyor ancak ilerleyen yaşı (76) birlik içinde şüphelere neden oluyor.



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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, geçtiğimiz ay Brüksel'de yaptığı konuşmada von der Leyen'i açıkça eleştirerek "Komisyon başkanlığı genel çıkarları savunmak için vardır, bu nedenle aşırı siyasallaştırılmamalıdır. Açık olmak gerekirse mevcut komisyonda durum böyle değil" demişti.

Fransız liderin bugün Sorbonne'da bir konuşma yapması bekleniyor ancak bu konuya girip girmeyeceği belirsiz.