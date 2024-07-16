AP milletvekillerinden Macaristan'ın AB'deki oy hakkının geri alınması talebi

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Avrupa Halk Partisinin (EPP) Estonyalı milletvekili Riho Terras, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 62 milletvekiliyle Macaristan'ın AB'deki oy hakkının elinden alınmasını talep ettikleri bir mektuba imza attıklarını duyurdu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola'ya hitap edilen mektupta, Orban'ın. ülkesinin AB dönem başkanlığı rolünü istismar ve suistimal ederek ciddi zarara yol açtığı savunuldu.

Milletvekilleri, Orban'ın Rusya ve Çin ziyaretlerinde "yetkilerini kasıtlı olarak yanlış tanıttığını" öne sürerek, AP'yi sorumluluk almaya çağırdı.

Mektupta EPP'li vekillerin dışında liberal çizgideki Avrupa'yı Yenile (Renew Europe) ve Yeşiller'den milletvekillerin de imzası bulunuyor.

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AB Komisyonu da dün Macaristan'ın başkanlığında yapılacak tüm gayri resmi toplantılarda Komisyon üyelerince değil, kıdemli memurlar tarafından temsil edileceği yönünde bir karar vermişti. Ayrıca, Komisyon heyetinin eylül ayında Macaristan'a yapacağı rutin ziyaret de iptal edilmişti.