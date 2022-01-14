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AP Başkanı Sassoli için Roma’da cenaze töreni

#David Sassoli#AP#Cenaze
AP Başkanı Sassoli için Roma’da cenaze töreni

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli için bugün Roma’daki Santa Maria degli Angeli e dei Martiri Kilisesi’nde cenaze töreni düzenlendi.

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Geçtiğimiz salı günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli için bugün Santa Maria degli Angeli e dei Martiri Kilisesi’nde tören düzenlendi. 65 yaşında hayatını kaybeden politikacının AB bayrağına sarılı naaşı kiliseye getirildi. Covid-19 önlemleri kapsamında katılımın 300 kişi ile sınırlandırıldığı törene Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez başta olmak üzere çok sayıda siyasi isim katıldı. Yapılan konuşmaların ardından Sassoli’nin naaşı omuzlarda taşınarak kiliseden çıkarıldı.

Eylül ayında zatürre olan 65 yaşındaki Sassoli, Fransa’nın Strasbourg kentinde hastaneye kaldırılmış, kasım ayında görevine yeniden dönmüştü. Sassoli, bağışık sistemindeki bozukluk nedeniyle 26 Aralık 2021'de bu kez İtalya'da hastaneye kaldırılmış, tüm resmi faaliyetleri iptal edilmişti. Geçtiğimiz salı günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli için dün de Roma Belediyesi binasında devlet töreni düzenlenmişti.

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#David Sassoli#AP#Cenaze

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