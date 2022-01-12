AP Başkanı Sassoli hayatını kaybetti

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Sassoli’nin ölüm nedeni olarak bağışıklık sistemindeki soruna bağlı bir komplikasyon gösterildi. Geçmişte lösemi olan, eylülde de ağır bir zatürre geçiren Sassoli, sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle 26 Aralık’tan bu yana hastanedeydi.

‘GÜLÜŞÜNÜ ÖZLÜYORUZ’

Brüksel’deki AB kurumlarında bayraklar yarıya indirilirken AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “büyük bir Avrupalı ve gururlu bir İtalyan” olarak tanımladığı Sassoli’nin ölümünün büyük bir kayıp olduğunu söyledi. AB Konseyi Başkanı Charles Michel de Sassoli için “Daha şimdiden insani sıcaklığını, cömertliğini, arkadaşlığını ve gülüşünü özlüyoruz” dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Sassoli’nin ölümü nedeniyle yayınladığı sosyal medya mesajında haberi büyük üzüntüyle aldığını belirterek yaslı ailesine taziye dileklerini iletti. Sassoli için cuma günü Roma’da cenaze töreni düzenlenecek.