Antony Blinken’dan HTŞ’ye: Taliban gibi olmayın

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Heyet Tahrir Şam’a (HTŞ) kapsayıcı bir yönetim kurma vaadini yerine getirmeleri çağrısında bulunan Amerikalı bakan, aksi takdirde HTŞ’nin de tıpkı Taliban gibi uluslararası bir izolasyona maruz kalabileceğini söyledi.

“Taliban hareketi Afganistan’ın kontrolünü ele geçirdiğinde daha ılımlı bir yüz gösterdi ya da en azından göstermeye çalıştı ve sonra gerçek yüzü ortaya çıktı. Sonuç, uluslararası alanda büyük ölçüde izole kalmaları oldu” diye konuştu.

‘DERS ÇIKARSINLAR’

HTŞ’nin Esad’ın devrilmesinden diğer gruplarla siyasi bir çözüme varılması gerektiği konusunda dersler çıkarabileceğini de belirten Blinken, Esad’ın devrilmesinin sebeplerinden birinin de bunu kabul etmemesi olduğunu vurguladı.