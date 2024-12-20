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Antony Blinken’dan HTŞ’ye: Taliban gibi olmayın

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#Antony Blinken#HTŞ#Taliban
Antony Blinken’dan HTŞ’ye: Taliban gibi olmayın
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2024 07:00

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, New York’taki Council on Foreign Relations adlı düşünce kuruluşunda önceki gün yaptığı açıklamada Suriye’deki yeni yönetime gözdağı verdi.

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Heyet Tahrir Şam’a (HTŞ) kapsayıcı bir yönetim kurma vaadini yerine getirmeleri çağrısında bulunan Amerikalı bakan, aksi takdirde HTŞ’nin de tıpkı Taliban gibi uluslararası bir izolasyona maruz kalabileceğini söyledi.

Taliban hareketi Afganistan’ın kontrolünü ele geçirdiğinde daha ılımlı bir yüz gösterdi ya da en azından göstermeye çalıştı ve sonra gerçek yüzü ortaya çıktı. Sonuç, uluslararası alanda büyük ölçüde izole kalmaları oldu” diye konuştu.

‘DERS ÇIKARSINLAR’

HTŞ’nin Esad’ın devrilmesinden diğer gruplarla siyasi bir çözüme varılması gerektiği konusunda dersler çıkarabileceğini de belirten Blinken, Esad’ın devrilmesinin sebeplerinden birinin de bunu kabul etmemesi olduğunu vurguladı.

 

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#Antony Blinken#HTŞ#Taliban

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