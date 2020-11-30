Antik Mısır mumyasını X ışınıyla tarayan bilim insanlarını şaşırtan keşif

ABD'li bilimadamları, bin 900 yıllık 5 yaşındaki bir kız çocuğuna ait antik Mısır mumyasını X ışını ve yüksek teknoloji bilgisayar temografisiyle (CT) taradı. İlk kez denen yöntem ile bilim insanları, 1,900 yıllık mumyanın içini açmadan inceledi.

Taramalarda çocuğun kalıcı dişlerinden hiçbirinin çıkmadığı, boyunun 93,7 santimetre, sargılarının da 50 milimetre olduğu tespit edildi.

Yeni çalışmayı gerçekleştiren bilim insanları, yüksek yoğunluklu X ışınları sayesinde çocuğun karnına yerleştirilen gizemli bir nesne gördüklerini de açıkladı. Yaklaşık 7 milimetrelik eliptik nesne, mumyanın karnı üzerindeki sargılarda bulundu ve "İlave F" diye adlandırdı. Ayrıca X ışını kırınımı nesnenin kalsitten yapıldığını ortaya koydu.

Çalışmanın başyazarı, Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Fakültesi'nde hücre ve gelişim biyolojisi araştırma profesörü Stuart Stock, çocuğun vücudunun mumyalama sırasında hasar görmüş, nesnenin de bu nedenle mumyaya yerleştirilmiş bir tılsım olabileceğini ifade etti.