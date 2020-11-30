MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAntik Mısır mumyasını X ışınıyla tarayan bilim insanlarını şaşırtan keşif
GeriDünya Antik Mısır mumyasını X ışınıyla tarayan bilim insanlarını şaşırtan keşif
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
Haber Giriş: 30.11.2020 - 14:48 | Son Güncelleme:

Antik Mısır mumyasını X ışınıyla tarayan bilim insanlarını şaşırtan keşif

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Antik Mısır mumyasını X ışınıyla tarayan bilim insanlarını şaşırtan keşif
Abone Olgoogle-news

ABD'li bilimadamları, bin 900 yıllık 5 yaşındaki bir kız çocuğuna ait antik Mısır mumyasını X ışınıyla tarayarak mumyanın içindeki nesneleri tespit etti.

ABD'li bilimadamları, bin 900 yıllık 5 yaşındaki bir kız çocuğuna ait antik Mısır mumyasını X ışını ve yüksek teknoloji bilgisayar temografisiyle (CT) taradı. İlk kez denen yöntem ile bilim insanları, 1,900 yıllık mumyanın içini açmadan inceledi.

Taramalarda çocuğun kalıcı dişlerinden hiçbirinin çıkmadığı, boyunun 93,7 santimetre, sargılarının da 50 milimetre olduğu tespit edildi.

Yeni çalışmayı gerçekleştiren bilim insanları, yüksek yoğunluklu X ışınları sayesinde çocuğun karnına yerleştirilen gizemli bir nesne gördüklerini de açıkladı. Yaklaşık 7 milimetrelik eliptik nesne, mumyanın karnı üzerindeki sargılarda bulundu ve "İlave F" diye adlandırdı. Ayrıca X ışını kırınımı nesnenin kalsitten yapıldığını ortaya koydu.

Çalışmanın başyazarı, Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Fakültesi'nde hücre ve gelişim biyolojisi araştırma profesörü Stuart Stock, çocuğun vücudunun mumyalama sırasında hasar görmüş, nesnenin de bu nedenle mumyaya yerleştirilmiş bir tılsım olabileceğini ifade etti.

Antik Mısır mumyasını X ışınıyla tarayan bilim insanlarını şaşırtan keşif

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle