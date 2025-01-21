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Anti-tank mayınları IKEA deposundan çıktı: General görevden alındı

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#Polonya#IKEA#Anti-Tank Mayınları
Anti-tank mayınları IKEA deposundan çıktı: General görevden alındı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2025 12:56

Polonya'da orduya ait anti-tank mayınlar İsveçli tasarım devi IKEA'nın depolarından çıktı. Yaşanan olayda sorumlu olduğu iddia edilen üst düzey bir general görevden alındı.

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Polonya'da kaybolan anti-tank mayınları, İsveç merkezli IKEA firmasının deposunda bulundu. Ülkede 3 Temmuz'da ayında yaşanan olayda, Polonya'nın doğu sınırındaki Hajnwka'daki mühimmat deposundan Mosty mühimmat deposuna taşınması gereken mayınların tamamının trenden boşaltılmadığı ve 10 gün boyunca ülke genelinde seyahat ettikten sonra IKEA deposuna boşaltıldığı tespit edildi.

Polonya ordusunu sarsan olay bir IKEA depo temsilcisinin askeri yetkililere mühimmatın ne zaman alınacağını sorması üzerine ortaya çıktı.

Kayıp anti-tank mayınları IKEA deposunda tespit edilirken, Destek Müfettişliği Başkanı Tümgeneral Artur Kpczyski'nin bu olayı üstlerinden sakladığı ve ikmal raporlarında yanlış rakamlara yer verdiği bildirildi.

Yapılan araştırmaların ardından kaybolan mayınların, Orli kasabasındaki IKEA deposunda olduğu kaydedildi.

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Mayınlar IKEA deposundan güvenli bir şekilde Hajnwka'daki depoya gönderildi. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatılırken Kpczyski, Savunma Bakanının talimatlıyla 9 Ocak'ta görevden alındı.

Polonya medyası, Kpczyski'nin Polonya Savunma Bakanlığı tarafından görevden alınmasının yaşanan bu olayla bağlantılı olduğunu yazdı.

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#Polonya#IKEA#Anti-Tank Mayınları

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