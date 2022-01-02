Antarktika’ya KKTC bayrağı dikmişti... Yavru vatan yasta

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ABD’de bilgisayar mühendisliği eğitimi aldıktan sonra Seattle kentinde özel bir şirkette yatırım danışmanlığı yapan Birkan Uzun, adrenalin sporları ve dağcılık tutkunuydu. Dağcı arkadaşlarıyla ‘7 kıta 7 zirve’ projesine katılan ve dünyanın en yüksek noktalarına tırmanırken bir yandan da ülkesi KKTC’yi tanıtan Birkan Uzun, iki hafta önce projenin 5’inci ayağında Antarktika’nın 4.892 metredeki en yüksek noktası Vinson Dağı’na tırmandı, zirveye KKTC bayrağı dikti. Çin-Nepal sınırındaki dünyanın en yüksek dağı Everest ve Endonezya’daki Puncak Jaya Dağı’na da tırmanarak projesini tamamlayacaktı.

AMBARGOLARI PROTESTO ETMİŞTİ

Ancak maalesef ABD’nin Seattle kentinde kayak yaparken bir çukura düşerek yaşamını yitirdi. Ölümüyle KKTC’yi yasa boğan Birkan Uzun, Antarktika’ya bayrak diktiğinde “KKTC’ye uygulanan ambargolara cevap vermek istedim. Kıbrıs Türk gençlerine ilham vermeyi amaçladım. KKTC olmasa ben burada olamazdım” demişti.

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KALPLERİMİZDE YAŞAYACAK

11 yıldır ABD’de yaşayan Birkan Uzun’un yeni yılın ilk günü gelen ölüm haberi, KKTC’yi yasa boğdu. Siyasiler peşpeşe taziye mesajları yayınlarken Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, mart ayında kendisini ziyaret eden Birkan Uzun’un kaybından büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Tatar, “Elde ettiği başarılarla hepimize büyük onur yaşatan Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun, özverisi, çabası ve zorlu yolculuklarda elde ettiği başarılarla birçok gence esin kaynağı olacak. Vatanına ve milletine büyük bir aşkla bağlı Birkan’ımız, her daim kalplerimizin en özel yerinde yaşayacak” dedi.