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Dünya
DHA
Haber Giriş: 28.02.2021 - 10:06 | Son Güncelleme:

Antarktika’da inanılmaz görüntü! Büyük bir buzul kopma noktasına geldi...

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Antarktika'dan korkutan bir görüntü geldi. İngiltere’nin Antarktika’daki araştırma merkezi Halley Araştırma İstasyonu yakınlarında bulunan Brunt Buz Sahanlığı’ndan 1,270 kilometrekarelik büyük bir parça buzul, çatlayarak kopma noktasına geldi. Dev çatlak uzaydan fotoğraflandı...

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  • Antarktika’dan büyük bir buzul çatlayarak kopma noktasına geldi
  • Antarktika’dan büyük bir buzul çatlayarak kopma noktasına geldi
  • Antarktika’dan büyük bir buzul çatlayarak kopma noktasına geldi
  • Antarktika’dan büyük bir buzul çatlayarak kopma noktasına geldi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Avrupa Birliği Yeryüzü Gözlem Programı Copernicus’a ait Sentinel 2 uydusu tarafından buzulun çatlağı uzaydan fotoğraflandı. İngiliz Antarktika Araştırması (BAS) uzmanları, derin yarıklardan oluşan çatlağı havadan görüntüledi.

BAS  Yöneticisi Prof. Dame Jane Francis konuyla ilgili şunları söyledi: "Önümüzdeki haftalarda veya aylarda buzul uzaklaşabilir, karaya oturabilir ya da Brunt Buz Sahanlığı'na yakın kalabilir. Halley İstasyonu buz sahanlığının kıtaya bağlı kalan kısmında yer alıyor. GPS cihazlarımız, istasyonumuzun etrafındaki buzullarda değişiklikler olursa bizi erkenden uyaracaktır."

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‘ÖNCELİĞİMİZ ÇALIŞANLARIN GÜVENLİĞİ’

BAS Operasyon Direktörü Simon Garrod da,"Bu devinik bir durum. Şimdi görevimiz durumu dikkatlice takip etmek ve buzulun parçalanmasının, kalan buz sahanlığı üzerindeki olası etkilerini değerlendirmek. Çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak, araştırma istasyonumuzu korumak ve Halley'de üstlendiğimiz çalışmayı sürdürmek için acil durum planımızı yeniden gözden geçiriyoruz” diye konuştu.

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Antarktika’da inanılmaz görüntü Büyük bir buzul kopma noktasına geldi...

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