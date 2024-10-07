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Antarktika yeşillendi

Güncelleme Tarihi:

#Antarktika#Antarktika Bitki Örtüsü#Küresel Isınma
Antarktika yeşillendi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2024 07:00

İklim değişikliğinin etkisiyle yükselen sıcaklıklar, gezegenin en soğuk bölgesi olan Antarktika’yı da etkiliyor. Kıtanın bitki örtüsü değişti.

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NASA ve ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu’nun uydu görüntülerini inceleyen bilim insanları, büyük ölçüde kar, buz ve kayadan oluşan kıtanın bitki örtüsünün son yıllarda yaşanan rekor sıcaklıklar nedeniyle değişim geçirdiğini ortaya koydu. Nature Geoscience isimli akademik dergide yayımlanan çalışmada, kıtanın en kuzeyindeki Antarktika Yarımadası’ndaki bitki örtüsünün 1986-2021 döneminde geçirdiği değişimler analiz edildi. Uydu verileri, 1986’da 1 kilometrekareden daha az alanı kaplayan bitki örtüsünün 2021’de 12 kilometrekareye yayıldığını gösterdi.

Antarktika yeşillendi

HIZLA İLERLİYOR

Araştırmacılar ayrıca bölgenin yeşile dönme hızının 2016-2021 döneminde yüzde 30 arttığını da kaydetti. 522 bin kilometrekarelik bölgenin nispeten az bir kısmında bitkilenme artışı bulunsa da uzmanlar yayılma hızı da göz önünde bulundurulduğunda ilerleyen süreç için tehlike sinyalleri verdiğini belirtiyor. Araştırmacılar bitki örtüsünün daha geniş bir alana yayılmasının bölgedeki toprak oluşumunu arttırması sonucu istilacı türlerin bölgeye girmesinden ve doğal yaşamı tehlikeye sokmasından endişeleniyor.

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Antarktika yeşillendi

40 YILDA 10 KAT DEĞİŞTİ

Küresel ortalamadan 5 kat daha hızlı ısındığı belirtilen bölgenin çoğunluğu yosunlardan oluşan bitki örtüsünün son 40 yılda 10 kattan fazla arttığı belirlendi.

Antarktika yeşillendi

 

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#Antarktika#Antarktika Bitki Örtüsü#Küresel Isınma

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