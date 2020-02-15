Antarktika yanıyor!

İklim değişikliğinin en belirgin gözlendiği yer olan Antarktika’da üst üste sıcaklık rekorları kırılıyor. Bölgede sıcaklık ilk kez 20.7 dereceye çıkarak rekor kırarken, buzullarda ise yüzde 9.8’lik bir azalma gözlendi. 2020 ocak ayı, son 141 yılın en sıcak ayı olarak tarihe geçti. Bilim insanları küresel iklim değişikliğinin, kutup bölgelerinin dünyanın geri kalanına göre daha hızlı ısınmasına yol açtığı konusunda uyarıyor. Güney Amerika kıtasının güney ucuna yakın Trinity Yarımadası’nda ortalama sıcaklık son 50 yılda 5.4 derece arttı.