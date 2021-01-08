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Dünya
AA
Haber Giriş: 08.01.2021 - 23:26 | Son Güncelleme:

Antalya'da ABD uyruklu turist evinde ölü bulundu

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Antalya'da ABD uyruklu turist evinde ölü bulundu
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Antalya'nın Alanya ilçesinde oturan ABD uyruklu turist evinde ölü bulundu.

5 yıldır ilçede yaşayan Edward Earl Jackman (75), evinde arkadaşı Monika Förg tarafından solunum cihazına bağlı ve hareketsiz halde bulundu.

Söz konusu adrese, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle sağlık ekipleri çağrıldı.

Yapılan kontrollerde Jackman'ın öldüğü belirlendi.

Jackman'ın KOAH hastası olduğu ve ilçedeki bir hastanenin yoğun bakım servisinde son bir hafta içinde birkaç gün tedavi gördüğü öğrenildi.
Edward Earl Jackman'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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