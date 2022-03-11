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Antalya görüşmesi bugün de dünya gündeminde! 'Başlı başına diplomatik zafer'

#RUSYA#Ukrayna#ANTALYA
Antalya görüşmesi bugün de dünya gündeminde Başlı başına diplomatik zafer

Dün Antalya'da gerçekleştirilen ve savaşın iki tarafının ilk kez aynı masada buluştuğu Antalya görüşmesi dün olduğu gibi bugünde dünya çapında konuşuluyor. Gazeteler bugün yaptıkları haberlerde Türkiye'nin arabuluculuk rolüne dikkat çekerken Rusya'nın dünkü görüşme sonrası tekrardan saldırması tepkilere neden oldu.

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın 15. gününde Türkiye'nin çabaları ile savaşın iki tarafı Antalya'da bir araya geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bulunduğu masada ilk kez karşı karşıya geldi.

34 ÜLKEDEN 334 GAZETECİ BASIN ORDUSU İZLEDİ

Antalya’da düzenlenen 3’lü zirveyi 34 ülkeden 334 basın mensubu izledi. Basın mensupları sabahın erken saatlerinde sıkı güvenlik önlemleri altında zirvenin yapıldığı otele alındı. Yoğun ilgi nedeniyle gazeteciler güvenlik taramasının yapıldığı alanda uzun sıra oluşturdu. Salona girdikten sonra ise tekrar dışarı çıkılmasına izin verilmedi. 

Antalya görüşmesi bugün de dünya gündeminde Başlı başına diplomatik zafer


WASHİNGTON POST

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Öte yandan Washinton Post Gazetesi, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı diplomatik toplantının birçok dünya liderinin Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereleri ilerletme yönündeki yoğun baskısının ortasında gerçekleştiğine dikkat çekti ve Rusya'nın Antalya'da devam eden diplomatik görüşmelere rağmen Mariupol'e saldırmaya devam etmesini eleştirdi.

Haberde Türkiye'nin arabuluculuk pozisyonuna da dikkat çekildi ve, "Hem Moskova hem de Kiev ile bağlara sahip NATO üyesi Türkiye, arabulucuk konusunda niyetli. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki görüşmelerin 'kalıcı bir ateşkese kapı açacağını' umduğunu söyledi." ifadeleri yer aldı.

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WALL STREET JOURNAL

Wall Street Journal ise haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Görüşmenin barış yolunda önemli bir eşiğin aşılmasına yardımcı olacağı" sözlerini haberine taşıdı ve ekledi;

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD başkanı ile bir görüşme gerçekleştirerek, Türkiye'nin krizde kolaylaştırıcı bir rol oynadığını ve toplantının düzenlenmesinin başlı başına bir diplomatik zafer olduğunu söyledi. "

RUSYA'YA TEPKİ YAĞIYOR

Antalya'daki görüşmeler sonrası Rusya'nın yeniden saldırı düzenlenmesi bugün dünya basınında yoğun bir şekilde eleştirilere neden oldu.

Bild:'Lavrov'un yalan şovu'

Alman yayın organı Bild Antalya zirvesini manşetine taşırken 'Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanları Antalya'da görüştü' dedi ve Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'un sözlerine 'Lavrov'un yalan şovu' ifadesiyle yer verdi.

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Insider: Rusya ve Ukrayna ateşkese yaklaşamadı

Antalya'da yapılan diplomasi zirvesini ana sayfasına taşıyan Insider, ateşkes kararı çıkmayan görüşme için Rus ve Ukraynalı Dışişleri Bakanlarının sözlerini öne çıkararak Kremlin'in Putin-Zelenski görüşmesine sıcak baktığının altını çizdi.

NYT: Diplomatik çabalar sonuçsuz kalırken Rusya iki şehre daha saldırdı

NYT, Antalya'daki diplomasi zirvesinden ateşkes kararı çıkmadığına dikkat çekti ve Rusya'nın iki şehre daha saldırdığı yazdı. Haberde ABD'nin  Rusya ile normal ticari anlaşmaları da askıya almayı planladığını belirtildi.

MACRON'A YÜKLENDİ: GÖRÜŞME TÜRKİYE'DE YAPILDI, BÜYÜK BECERİKSİZLİK

Öte yandan Ukrayna'da devam eden krizde tarafları bir araya getiren tarafın Türkiye olması Fransa'da büyük dikkat çekti.

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken gözler sandıklara değil Ukrayna'da yaşanan insanlık dramına çevrildi. Aşırı solcu cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon Fransa’nın önde gelen medya kuruluşlarından RMC’de Türkiye'deki zirve üzerinden Fransa lideri Macron'u sert sözlerle eleştirdi.

Antalya görüşmesi bugün de dünya gündeminde Başlı başına diplomatik zafer

Cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon

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Melenchon rakibi Macron için "Sürekli elinde telefon birilerini arıyor. Bir de Avrupa dönem başkanı olacak ama Rusya ve Ukraynalılar gidip Antalya'da görüşme yapıyorlar. Bu beceriksizliktir." dedi.

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