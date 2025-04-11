Antalya Diplomasi Forumu başlıyor

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Daha önce G20 ve NATO zirveleri gibi önemli organizasyonlarla dünya liderlerini ağırlayan kent, Diplomasi Forumu’na dördüncü kez ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı forum, Belek Turizm Bölgesi’ndeki NEST Kongre ve Fuar Merkezi’nde yapılacak. Bu yıl “Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek” ana temasıyla düzenlenecek forumun yapılacağı oteller, havalimanı ve Belek Turizm Merkezi ile forumun gerçekleşeceği NEST Kongre ve Fuar Merkezi’nin çevresinde güvenlik önlemleri arttırıldı. Foruma 20’yi aşkın devlet ve hükümet başkanı, 50’den fazlası dışişleri bakanı olmak üzere 70’i aşkın bakan, yaklaşık 60 üst düzey uluslararası kuruluş temsilcisinin yanı sıra aralarında öğrencilerin de bulunduğu 4 bini aşkın konuğun katılması bekleniyor. Forumun açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapması beklenirken, iklim değişikliği, terörle mücadele, insani yardım, dijitalleşme, gıda güvenliği ve yapay zeka gibi küresel gündemin öne çıkan başlıklarının ele alınacağı belirtiliyor.