Antaktika'da yolcu gemisi karaya oturdu

Arjantin donanmasından Amiral Daniel Martin, batma tehlikesinin bulunmadığını belirttiği gemideki kimsenin yaralanmadığını söyledi.
Amiral Martin, Arjantin'in güney ucundan pazar günü yola çıkan ve kaza geçiren gemiye yardım için bölgedeki bir başka yolcu gemisinin yolda olduğunu kaydetti.
Ushuaia gemisinin kaptanından geminin karaya oturduğu ve az miktarda su aldığı, biraz yakıt sızdırdığı bilgisini aldıklarını belirten Martin, geminin, Arjantin'in Antarktika Yarımadasındaki Marambio askeri üssünün yaklaşık 300 kilometre güneybatısında olduğunu bildirdi.
Gezinti gemileriyle Antarktika'ya seyahatler son yıllarda artarken, turistler çok yüksek buz dağlarını, ayı balıklarını, balinaları ve penguenleri görmek için binlerce dolar
ödüyor.
Bir seyahat gemisinin geçen yıl Antarktika açıklarında buz kütlesine çarparak batmasının ardından gemideki mürettebatla birlikte çoğu yaşlı 150'den fazla kişi zorlu bir mücadeleyle kurtarılmıştı.