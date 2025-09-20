Annesinin kucağındaki 7 aylık bebek İsrail kurşunlarının hedefi oldu

×
Dünya Haberleri

#Filistin#İsrail Saldırıları#Gazze Şeridi
Eylül 20, 2025 20:29

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 7 aylık bir bebek annesinin kucağındayken İsrail askerlerinin açtığı ateşin hedefi oldu.

 İsrail ordusu, daha önce defalarca "güvenli ve insani" bölge ilan ettiği Han Yunus'un Mevasi bölgesinde saldırılarına devam ediyor. Mevasi'ye düzenlenen saldırıların son kurbanı henüz 7 aylık Cude el-Attar oldu.

Annesinin kucağındayken karnından vurulan Cude, kurtarılamadı. Anne Aye el-Attar, oğlunun kucağında olduğu sırada karnından vurulduğunu söyledi.

Filistinli bebeğin dayısı Sair Ebu Cerez de karnından vurulan Cude'yi hemen hastaneye kaldırdıklarını ancak doktorların yeğenini kurtaramadığını dile getirdi.

Ebu Cerez, Mevasi sakinlerinin, sürekli bombardımanlarla, insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırılar ya da askeri araçlardan açılan rastgele ateşle her an ölüm tehlikesi altında yaşadığını söyledi.

"FİLİSTİNLİLER, TAKATLERİNİN ÇOK ÜZERİNDE BİR SOYKIRIMA MARUZ KALIYOR"

Filistinli bebeğin dedesi Musa el-Attar ise Filistin halkının gerek Gazze Şeridi'nde gerekse Batı Şeria'da etnik temizliğe maruz kaldığını ifade etti.

Dede Musa el-Attar, "Filistinliler sadece barış içinde yaşamaya çalışırken takatlerinin çok üzerinde bir soykırıma maruz kalıyor. İsrail, bütün kırmızı çizgileri aştı." dedi.

Arap Birliği toplantılarından da savaşın durdurulması yönünde bir sonuç çıkmadığına işaret eden Musa el-Attar, "Biz sonuç görmek istiyoruz. Sürekli savaş gören, öldürülen, hedef alınan bir halkız. Bu böyle devam edemez." diye konuştu.

 

