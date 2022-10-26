Annesinin katledildiği korkunç cinayeti anlattı… Çeyiz için acımadan yaktılar!

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Sadhna Singh, 2015 yılında öldürüldüğünde istatistiklere Hindistan’daki sıradanlaşmış kadın cinayeti haberlerinden biri olarak geçmişti.

Ancak o tarihte 4 yaşında olan oğlunun yaşanan korkunç anlara şahit olması ve bunları mahkemede anlatması bir anda Sadhna Singh ismini dünya kamuoyuna taşıdı…

ÇİEYİZ GELENEĞİ YASAKLANDI AMA...

Hindistan'da yasaklanan ancak kültürde kök saldıkları için varlığını sürdüren pek çok toplumsal alışkanlık gibi çeyiz geleneği yüzünden de kadınlar öldürülmeye devam ediyor.

Hindistan Ulusal Suç Kayıtları Bürosu'na göre, sadece 2019'da 7 bin 100'den fazla çeyiz ölümü kaydedildi.

Dünya çapında haberlere konu olan bu cinayetin en baş tanığı ise maalesef kocası ve kocasının ailesi tarafından acımadan öldürülen kadının küçücük oğluydu.

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O günlerde 4 yaşında olan, şimdi ise 11 yaşına gelen ve mahkemede ifade veren Aryan adlı çocuk belki de annesi için adaletin bulunmasına en çok yardımı olan kişi oldu. 4 YAŞINDA ANNESİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNE TANIK OLDU

O gün 6 yaşında olan ablası, evde olmadığı için, Aryan gibi annesinin ölümüne şahit olmadı. Ancak babası ve onun ailesi korkunç cinayeti işlerken küçük çocuğu odadan çıkarmayı unutmuşlardı ve böylelikle de hayatlarının hatasını yapmış oldular.

Babası ve babaannesi ve dedesinin annesini, evlerinin oturma odasında öldürdüğüne tanık olan çocuğun ifadesi, katillerin ömür boyu hapse mahkûm olmalarına neden oldu.

Cinayetin sebebi ailenin katledilen kadından daha fazla çeyiz parası istemesiydi. Üstelik kadının yıllardır evli olmasına ve 4 ve 6 yaşında çocukları olmasına rağmen…

Bölge hükümeti danışmanı Amar Singh Tomar, olaydan sonra vücudu feci şekilde yanmış kadından ifade alabilmek için çok uğraştılar ancak talihsiz kadın katillerinin adını söyleyemeden öldü. "GERİYE SADECE YÜZÜ KALMIŞTI"

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Tomar, o korkunç anı “Öyle kötü yanmıştı ki sadece yüzü kalmıştı, vücudundan geri kalan başka hiçbir şey yoktu” dedi.

Kadının kocası Ashok Singh, kayınpederi Munnalal ve kayınvalidesi Savitri Singh, kadını sürekli dövmekle kalmıyor sürekli olarak ondan eve bir motosiklet ve 100 pound getirmesini istiyorlardı.

Dava 2020'de görüldüğünde Aryan dokuz yaşındaydı. Cinayetten bu yana, babası ve baba tarafından dedesi hapisteyken, Aryan anne tarafından büyükanne ve büyükbabasıyla birlikte yaşıyor. KATİLLERİN AVUKATI ÇOCUĞU SUÇLADI

Katilleri savunan avukat, zavallı çocuğu, anneannesinin ve dedesinin emriyle hikâyeler uydurmakla suçlamasına rağmen, Aryan mahkemede ifadesini sakince verdi.

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Aryan mahkemeye babasının eve sarhoş geldiğini ve annesini dövmeye başladığını söyledi. Babasına babaannesi ve dedesi de katıldı. Sonra mutfaktan biraz gazyağı alıp zavallı kadının üstüne attılar. Dedesi, Aryan'ın babasına “Haydi, kibriti yak” dedi.

4 yaşındaki Aryan her şeyi gördü… Küçücükken annesinin diri diri yakıldığını gördü!