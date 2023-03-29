Annesini mezarından çıkarıp mumyaladı, 13 yıl aynı evde kaldı! Film değil gerçek...

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Aldıkları bir ihbar sonrası Polonya'nın Radlin kentindeki bir evi ziyaret eden Polonya polisi karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu.

EVİNDE MUMYALANMIŞ İNSAN BEDENİ BULUNDU

İsmi Marian L. olarak açıklanan 76 yaşındaki adamın evinde yapılan aramada 2009 yılından kalma gazete yığınının üzerinde, bir kanepeye yaslanmış şekilde duran insan mumyası bulundu.

MUMYA 13 YIL ÖNCE ÖLEN ANNESİNE AİT

Yerel polis sözcüsü Malgorzata Koniarska ihbarın adamın akıl sağlığından endişe eden bir akrabasından geldiğini belirterek, "Aldıkları ihbar üzerinde yaşlı adamın evine giden ekipler mumyalanmış bir insan cesedine ulaştı" dedi.



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Savcılık yaptığı incelemeler sonucu mumyalanmış insan vücudunun adamın 13 yılı aşkın süre önce ölen annesine ait olduğunu keşfetti.

MEZARINDAN ÇIKARIP MUMYALAMIŞ

Bölge Savcılığından Joanna Smorczewska "DNA sonuçlarına göre mumyalanmış insan vücudu adamın 2010 yılının Ocak ayında ölen annesi Jadwiga L'ye ait. Adam, annesinin cesedini gömüldükten hemen sonra çıkarıp mumyalamış olabilir. Cansız bedenin 2010 yılından beri evde olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yetkililer kadının 16 Ocak 2010'da defnedildiği mezarının boş olduğunu tespit etti. Adamın evinden sadece 300 metre uzaklıktaki mezarlığa gidip annesinin cansız bedenini gizlice çıkardığı, daha sonra da bedenin bozulmaması için kimyasallar kullandığı düşünülüyor.



Adamın evi ve mezarlık arasındaki mesafe yaklaşık 300 metre

"KALINTILAR MÜKEMMEL DURUMDA"

Bölge Savcılığından Marcin Felsztyński, kadının 13 yılı aşkın bir süre önce gömülmüş olmasına rağmen kalıntılarının 'mükemmel durumda' olduğunu vurgulayarak, "Mumyalanmış bedende naftalin kokusu dikkat çekiyor. Elimizdeki veriler adamın bedenin bozulmasını engellemek için kimyasallar kullandığını ortaya koyuyor" dedi.

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"ANNESİNİN CANSIZ BEDENİ İLE TELEVİZYON İZLİYORDU"

Olayın duyulmasından sonra adamın komşuları yerel basına dikkat çeken açıklamalarda bulundular.

Emekli adam hakkında çok az şey bildiklerini belirten bir komşusu Marian L.'nin insanlarla temastan özellikle kaçındığını belirtti ve "Burada herkes birbirini tanır ama onun hakkında hiç kimse bir şey bilmez. Kocam buralı, çocukken ondan korktuklarını söylerdi. Akşamları dışarı çıkar, bisikletine biner, bir yere giderdi. Olayı öğrendiğimde bir hafta uyuyamadım. Çok ürkütücü, bu nasıl mümkün olabilir?" dedi.



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Dailymail gazetesinde yer alan habere göre adam polislere karakola gitmeden önce annesine veda etmek istediğini söyledi

Başka bir komşu ismini bilmedikleri için adamadediklerini belirtti ve adamın evinde sakladığı annesinin cansız bedeni ile televizyon izlediğini hatta ona yemek yedirmeye çalıştığını öne sürdü.

HAPİS CEZASI ALABİLİR

Annesinin bedeni ile yaklaşık 13 yıl aynı evde kalan adam, bir ayı aşkın süredir hastanede tedavi görüyor. Yetkililer akli durumu ile ilgili yapılan incelemeler sonrası hapis cezası ile karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor.

Bedeni mumyalanan Jadwiga L'nin yeniden defnedileceği öğrenildi.