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Annesi ölümden dönmüştü... Mucize bebek Veronika

#Hamile Kadın#Ukrayna#Doğum
Annesi ölümden dönmüştü... Mucize bebek Veronika

Mariupol’da bombardımanda ağır hasar gören doğum hastanesinden kanlar içinde çıkarken görüntülenen hamile kadının bir gün sonra doğum yaptığı bildirildi. Ruslar, kadının hamile bile olmadığını, sahte bir sahne yaratıldığını öne sürmüştü.

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Dünyayı şoke eden Ukrayna’nın Mariupol kentindeki hastane saldırısından bir gün sonra Ukraynalı blogger Mariana Vishegirskaya, bebeği Veronika’yı dünyaya getirdi. Genç kadının, bombardımanda harabeye dönmüş hastaneden yüzü kanlar içinde ve karnı burnunda halde yürüyerek çıkmaya çalıştığı anlara ait fotoğraflar büyük yankı uyandırmıştı.

Annesi ölümden dönmüştü... Mucize bebek Veronika

SEZARYANLA DOĞDU

Ukrayna’nın BM Büyükelçisi, Vishegirskaya’nın geçen çarşamba biri çocuk 3 kişinin yaşamına mâl olan saldırıdan sadece bir gün sonra anne olduğunu duyurdu. Veronika adı verilen kız bebeğin, bombardıman altındaki Mariupol’da, şehrin dış mahallelerindeki başka bir hastanede sezeryanla dünyaya geldiği belirtildi. Doğum sonrası derme çatma hastane odasından paylaşılan fotoğrafların birinde bebek Veronika annesinin yanında, diğerinde ise babası Yuri’nin kucağında görülüyor.

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Annesi ölümden dönmüştü... Mucize bebek Veronika

‘YALAN’ DEMİŞLERDİ

Rusya’nın Londra Büyükelçiliği, hastane bombardımanı sonrası Vishegirskaya’nın bir makyaj sanatçısı olduğuna dikkat çekerek gerçekte hiç yaralanmadığını, hatta hamile bile olmadığını iddia etmiş; Rusya yanlısı internet kullanıcıları da Vishegirskaya’yı para karşılığı Rusya’ya iftira atmakla suçlayan paylaşımlar yapmıştı. Genç kadına “Mariana söylesene kaç para aldın” diyerek hakaret mesajları atılmıştı.

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#Hamile Kadın#Ukrayna#Doğum

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