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Annesi beğenmeyince gelini düğünün ortasında terk etti

#Tunus#Düğün#Gelin
Annesi beğenmeyince gelini düğünün ortasında terk etti

Tunus'ta bir gelin damadın annesinin kendini beğenmemesi üzerinde düğün salonunda terk edildi. Talihsiz genç kız yaşadığı olayı sosyal medyadan paylaştı, insanlardan büyük destek gördü.

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Tunus akıllara durgunluk veren bir düğün hikayesini konuşuyor. Lamia Al-Labawi isimli Tunuslu genç kız sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarında düğünü öncesi kıyafetlerini giymiş ve heyecanlı görünüyordu ancak başına gelen olay onu sosyal medyanın bir numaralı gündem maddesi haline getirdi.

KAYINVALİDE BEĞENMEDİ: GELİN ÇİRKİN DÜĞÜNÜ DURDURUN

Yerel basında yer alan haberlere göre damadın annesi Lamia ile hiç yüz yüze tanışmamış sadece fotoğraflarını görmüştü. Düğün günü gelinini ilk kez canlı olarak gören kayınvalide genç kızı beğenmedi. Oğluna gelinin 'çok kısa ve çok çirkin' olduğunu söyledi ve düğünün iptal edilmesini istedi.

Annesi beğenmeyince gelini düğünün ortasında terk etti

Düğün sırasında gelinin gülümseyerek kameralara poz verdiği, damadın ise terler içerisinde kaldığı görülüyor

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GELİNİ DÜĞÜNÜN ORTASINDA TERK ETTİ

Damat annesinin isteği üzerine düğünün ortasında gelini terk ederken, talihsiz kız yaşadığı durumu sosyal medya hesabından paylaştı.

Günlerdir hayalini kurduğu düğünün ortasında terk edilmenin kalbini kırdığını anlatan genç kadın, reddedilme karşısında şoke olduğunu ve salonun ortasında insanların bakışları ve fısıltıları arasında yapayalnız kaldığını belirtti.

SOSYAL MEDYADAN DESTEK YAĞDI

Yetim olduğunu ve düğün hazırlıklarının ona çok pahalıya mal olduğunu belirten genç kadına sosyal medyadan destek yağdı. Sosyal medya kullanıcıları gelini yarı yolda bırakan damadın 'gerçek bir erkek' olmadığını söylediler.

Annesi beğenmeyince gelini düğünün ortasında terk etti

ÜNLÜ SANATÇI DA MESAJ GÖNDERDİ

Ülkenin tanınmış sanatçılarından Hedi Mejri de olaya sessiz kalmadı ve Facebook üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Kocası kaçıp onu terk eden ve töreni tek başına tamamlamayı seçen gelin Lamia Al-Labawi'ye bir mesaj. Ben, Hedi Mejri, umarım sözlerim sana ulaşır.

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Tüm kalbimle başınızı kaldırmanızı ve  dünyayla yüzleşmenizi istiyorum. Bugün aslında bir adam kaybetmediniz aksine yeri doldurulamaz bir rahatlık ve özgürlük kazandınız"

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