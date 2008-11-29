Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Annem Müslüman olmasaydı öldürülecek miydi?Hindistan'ın Mumbai Kentindeki terör saldırısında rehin alınan Seyfi Müezzinoğlu ve eşi Meltem Müezzinoğlu’nun oğlu Alican Müezzinoğlu, "Annem Müslüman olmasaydı öldürülecek miydi. Bu çok acı verici" dedi.

Alican Müezzinoğlu, dün eniştesi Buğra Öncül ile basın mensuplarına anne-babasının son durumu hakkında bilgi verdi. Anne-babasının küçük bir otele yerleştirildiğini belirten Alican Müezzinoğlu "Arayıp kurtulduklarını söylediler. Çok rahatladık. Ancak tam olarak rahatlayabilmek için bir sarılmak, yüz yüze konuşmak gerekiyor" dedi. Alican Müezzinoğlu "Gece yarısından sonra telefon geldi. Babam ’Burada bir şeyler oluyor. Ne olduğu belli değil. Konsolosluğu arayın. Burada Türkler var deyin’ dedi. Alışık olmadığımız bir durum. Ne olduğunu şaşırıyorsunuz" diye konuştu. Alican Müezzinoğlu "Müslüman oldukları için ayrı muamele gördükleri muhakkak. Sonuçta hayattalar. Kurtulduklarında annem çok kötü durumdaydı. Sesi titriyordu ve ağlıyordu. Babam da çok gergindi. Çok sayıda insan gözlerinin önünde kurşuna dizilmiş. Sadece ’Korkunçtu’ demekle yetindiler. İşin acı kısmı annem Müslüman olmasa öldürülecek miydi. Bu tip şeylerin din adına yapılması çok üzücü" dedi.