'Annem babam hakkında cinsel istismar davası açılmasını nasıl sağladım?'

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ABD, Humansville’de bulunan Circle of Hope Girls' Ranch adlı yatılı okul, 2020 yılında kapatılmıştı. Okulun kapatılma sebebi ise hakkında çıkan ‘istismar’ iddiaları idi.

Okul kapatıldı fakat iddialar ve dava devam ediyor. Circle of Hope Girls' Ranch’in sahipleri ve işletmecileri Boyd - Stephanie Householder çifti, taciz ve tecavüzün yanı sıra bir dizi suçlama ile karşı karşıya.

Mahkeme kayıtlarına göre 72 yaşındaki Boyd Householder, çocuk tacizi, öğrenciyle cinsel ilişki, çocuğun ihmali başta olmak üzere 79 ağır suç ile, 56 yaşındaki Stephanie Householder ise çocukları istismar ve ihmal etmek, bir çocuğun refahını tehlikeye atmak dahil olmak üzere 22 ağır suçla yargılanıyor.

Yatılı okul Eylül 2020’de kapatıldı ve sahipleri ise Mart 2021’de tutuklandı. Çift, temmuz ayında serbest bırakıldı. Duruşmaları devam eden Householder çifti hakkında ev hapsi kararı alındı. Householder çifti hakkında yapılan suçlamalar arasında taciz ve tecavüzün yanı sıra genç öğrencileri kelepçeler ve fermuarlar ile alıkoymak, bir kıza bulaşık deterjanı içirmek ve başka bir kızın yüzünü at gübresine sokmak gibi ‘vahşi’ eylemler de yer alıyor.

KENDİ ANNE BABASINI İHBAR ETTİ

Bir yatılı okulda yaşanan korkunç istismarlar yeterince üzücü olsa da bu hikâyede dikkat çeken çok önemli bir detay var: Okulun kapanmasına ve dahası çiftin tutuklanmasına yol açan ihbarcının, çiftin öz kızları Amanda Householder olması...

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Polk Bölge Mahkemesi'nde açılan yeni bir davada Amanda Householder, ebeveynleri Boyd ve Stephanie’nin kendisini ve küçük kardeşini rutin olarak istismar ettiğini, golf sopaları ve kırbaç ile dövdüğünü, istifra edene kadar zorla yemek yedirdiğini iddia ediyor.

Amanda’nın iddiaları sadece bunlarla da sınırlı değil. Anlattığına göre, anne ve babası Circle of Hope'da bakımlarına emanet edilen genç kızları istismar ediyordu ve kendisini de bu istismara katılmaya zorluyordu. 17 yaşında ailesinin yanından ayrılan Amanda, yıllar sonra yatılı okulu kapattırmak için bir kampanya başlattı.

Çift, iddialar karşısında henüz bir itirazda bulunmadı ve avukatları da yorum talebine yanıt vermedi. Ancak ikili, daha önce yaptıkları bir açıklamada kızlarının uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve şeytana taptığını söyledi.

Olay hakkındaki son gelişmeler bu şekilde. Gelelim neler yaşandığına ve kritik detaylara… Ne oldu da Amanda Householder ebeveynlerinin okulunun kapanmasına ve haklarında istismar davası açılmasına önayak oldu?

İşte Amanda’nın yaşadıkları, kendisine ulaşan bir istismar mağduru ve ailesini ihbar etmesine kadar giden süreç…

KOVULDUĞUNDA 17 YAŞINDAYDI

“Ailem beni 2009’da kovduğunda henüz 17 yaşındaydım. Doğum günü şubatın sonundaydı. Yani 18 yaşıma sadece bir ay kalmıştı” diyen Amanda Householder, o zamanları şöyle anlatıyor:

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“Bana ne olacağını asla düşünmediler, sadece kovdular. Evsiz kalacaktım. O sırada annemin teyzesi vefat etti ve büyükannem cenaze için Missouri'ye geldi. Ben de gidip büyükannem ile yaşamaya başladım. Sanırım mart ayına kadar büyükannemle yaşadım.

Annem her zaman annesi hakkında saçma sapan şeyler söylerdi. Ve bu yüzden büyükannemle annem arasında bir sorun başladı. Tüm bunlar büyükannemle benim aramda da birçok probleme yol açtı. Ben de evden ayrıldım ve internetten tanıştığım birinin yanına taşındım.”

KORKUNÇ GEÇEN YILLAR... 'HİÇ KİMSEM YOKTU'

Bundan sonraki bir yıl Amanda için korkunç geçti. Erkeklerle korkunç ilişkilere giriyor, kalacak bir yer bulmaya çalışıyor ve internette tanıştığı rastgele bir kişiden diğerine geçiyordu.

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Amanda, bu kötü sürecin sebebini ise “Çünkü kimseyi tanımıyordum. Hiç kimsem yoktu” sözleriyle anlatıyor.

2012 yılında ise Amanda çocuklarının babası ile tanıştı.

Amanda, “Eski bir Agape öğrencisi ile tanıştım. Onunla ilk tanıştığımda teknik olarak tek gecelik bir ilişki yaşadık. Fakat ben hamile kaldım ve oğlumu doğurmaya karar verdim. Şu anki eşimle beraber San Francisco’ya taşındım ve bir iş de buldum. Ona ‘eşim’ diyorum ama aslında yasal olarak evli değiliz. O, çocuklarımın babası” diye anlatıyor.

Agape Yatılı Okulu, Amanda’nın ebeveynlerinin Circle of Hope'u açmadan önce çalıştığı yerdi. Householder çiftinin çalıştığı okulda büyüyen biri ile Amanda’nın bir araya gelmesi ve aile kurması ise kaderin bir oyunu gibi.

ÇOCUĞUNA NASIL DAVRANMASI GEREKTİĞİNİ BİLE BİLMİYORDU

Amanda, oğlu dünyaya geldiğinde bazı sorunlar yaşadı. Çünkü zorlu şartlar altında büyümüştü ve biri ona vurduğunda, ısırdığında ya da çığlık attığında karşılık olarak onun da şiddet göstererek cevap vermesi öğretilmişti.

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Amanda Householder, oğlu ilk dünyaya geldiğinde hiçbir sorun olmadığından bahsediyor ve sonrasında yaşananları ise şöyle anlatıyor:

“Oğlum dünyaya geldiğinde mükemmel sakin bir çocuktu. Ağlamıyor, bağırmıyordu. 1,5-2 yaşlarındaydı, bir gün bana kızdı ve vurdu. Ben de karşılık olarak oğluma tokat attım. Kocam diğer odadaydı ve yanımıza gelip neler olduğunu sordu. Yaşananları anlattığımda ise ‘çocuklara vurmuyoruz’ diyerek büyük bir tartışma başlattı. Sonunda ise beni terapiye gitmeye ikna etti. Hayatıma soktuğum bu insan bana yanlış yetiştirildiğimi öğretti. Beni önemsiyordu ve sorunun kaynağını gösterdi.”

'AİLEN BENİ OKULDAN ATTI' MESAJI TETİK NOKTASI OLDU

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Amanda, 2015 yılında ikinci oğlunu dünyaya getirdi. Bu zamana kadar, Circle of Hope Girls' Ranch’te kalan bazı kızlarla ara ara temasa geçiyordu.

Tam da bu sırada hiç tanımadığı bir kızdan mesaj aldı. Amanda okuldan ayrıldıktan sonra orada kalan kız, “Ailen beni okuldan kovdu, evsiz kaldım” diye yazdı.

Bunun tam olarak ne demek olduğunu soran Amanda, “Ukrayna’dan evlat edinildim ve evlatlık ailem artık beni istemiyor. Bu yüzden de ailene artık ödeme yapmıyorlar. Onlar da bana biraz kıyafet ve bir oyuncak ayı verip okuldan ayrılmamı söylediler, kovdular” cevabını aldı.

Öğrendikleri karşısında çok sinirlenen Amanda, “Bu beni gerçekten kızdırdı. İşte buradayım ve artık bunu açığa çıkarmalıyız diye düşündüm. Kasaba, okuldan yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta. Onu kovdular ve o kadar yolu yürümeye mecbur bıraktılar. Ayrıca orası kamyoncuların sıklıkla kullandığı bir otoyoldu. O yolda arabaların hızı yüzünden çok fazla hayvan canından oldu. Beynim bunları düşünürken bir de aklıma seks ticareti ihtimali geldi… Ailem bu kızları asla umursamıyordu” diyor.

Okuldan kovulan kızın kendisi ile iletişime geçmesi, Amanda’nın içinde deyim yerindeyse bir şeylerin kırılmasına sebep oldu.

İLK ADIMI 2015'TE ATTI, YAŞADIĞI İSTİSMARI ANLATTI

Amanda 2015 yılında bu konu hakkında ilk Facebook gönderisini yayınladı; ailesinin kendisini nasıl istismar ettiğini, okuldaki kızların yaşadığı tacizi ve okuldan kovulan kızı güvenli bir yere götürebilmek için yardıma ihtiyacı olduğunu anlattı.

Bu paylaşımdan sonra birisi yardım için Amanda’ya ulaştı. “Ben de onları tanıştırdım ve sonunda güvenli bir yere yerleştiğinden emin oldum” diyen Amanda birkaç hafta sonra erkek kardeşinin kendisine ulaştığını söyledi. Kardeşinin anlattığına göre, bu kız ailesinin okuldan kovduğu, umursamazca sokağa attığı ne ilk ne de son kişiydi.

Amanda, kardeşiyle yaşananları konuşurken “Neden biz ailemizin ‘yetişkin’ çocukları olmak ve hatalarını düzeltmek zorundayız?” diye düşündü. Böylece okuldan başka bir kız ile bir araya geldi ve Circle of Hope kızları için bir ‘hayatta kalanlar’ grubu oluşturdu.

Grup, 2015 yılından itibaren bir şeyleri başlatmaya çalıştı.

“2018'de Michelle Nickerson'ın kız kardeşi Circle of Hope'a gönderildi. Bu noktada pes ediyordum, kimse bizi dinlemiyordu, ne yapabilirdim?” diyen Amanda, şunları anlatıyor:

“Son çare olarak bir Yelp ve Google incelemesi yayınlama kararı aldık. Bunun ardından Michelle Nickerson'dan ‘Hey, kız kardeşim orada. Ne yapabiliriz?’ yazan bir e-posta aldım. 2018 yılında Circle of Hope hakkında soruşturma açmak için bir otoyol devriyesi memuru bulduk. Ancak gerçekte olanların video görüntülerine ulaşmaya başardığımız 2020 yılına kadar ciddiye alınmadık.”

BU VİDEO HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

2020 yılında eski bir Agape öğrencisi Householder çiftini ziyaret etti ve Boyd Householder’ın gerçekte nasıl davrandığına dair video görüntüleri alarak Amanda’ya gönderdi.

Söz konusu videoda, Stephanie Householder kanepede oturuyordu ve Boyd Householder da öğrencilerden biri hakkında “Onu bayıltın, ciddiyim” ifadelerini kullanıyordu.

Bu video, Circle of Hope kızlarının kurduğu ‘hayatta kalanlar’ grubu için inanılmaz bir dönüm noktası oldu. Artık ellerinde anlattıkları her şeyi ispatlayabilecekleri bir kanıt vardı.

İLK PAYLAŞIM HAYAL KIRIKLIĞI İLE SONUÇLANDI

Videoyu Facebook’ta yayınlandılar ancak sonuç bekledikleri gibi olmadı. Video sadece 3.000 izlenme aldı. Hiç dikkat çekmedi…

Hayal kırıklığına uğradılar fakat pes etmediler. Bir arkadaşının önerisi üzerine Amanda şansını TikTok’ta denemeye karar verdi. Ve böylece babasının videosunu TikTok’ta yayınladı. Video ilk gün pek ilgi görmedi.

Ertesi gün yeniden paylaşım yapan Amanda, “İşte o zaman bir günde bir milyondan fazla görüntüleme ve 30.000 takipçiye ulaştım. İnsanlar bana sorular sormaya başladı ve ben de onları cevapladım. İşte olay TikTok’ta tam da böyle patladı” diye anlatıyor.

VİDEO TİKTOK'TA PATLADI, SAVCI TELEFON YAĞMURUNA TUTULDU

Amanda, videonun TikTok’ta ilgi görmesinin nedeninin, platformu kullananların genelde çocuk ve genç olmasıyla ilgili olduğunu düşünüyor ve şunları söylüyor:

“Birçok çocuk videoyu izleyince, ‘Bir dakika, bu olabilir mi? Ya ben de gönderilirsem başıma bunlar gelir mi?’ diye sorguladı. ‘Bu doğru değil, haklarımız var’ dediler. Bunun kendi başlarına da gelebileceğini anlayan çocuklar birlik olup savcıyı aramaya başladılar ve ona neden bu konu hakkında bir şey yapmadığını sordular.”

TikTok patlamasının ardından savcı binlerce telefon aldı. Bunun üzerine Circle of Hope kızlarından biri savcıyla konuştu ve “Çok fazla telefon alıyoruz. Bu okul konusunda ne yapacağımızı bilmiyorum” cevabını aldı.

Boyd Householder ve Stephanie Householder video sosyal medyada yayınlandıktan bir yıl sonra tutuklandı.

'HEM HEYECANLIYIM HEM KARAMSAR... BEN BİR ANNE, BABA İSTİYORUM'

“Bunun olacağını hiç düşünmemiştim” diyen Amanda, duygularını şu sözlerle ifade ediyor:

“Yaptığımız tüm çalışmaların işe yaraması gerçekten heyecan verici. Aynı zamanda bu durum oldukça da iç karartıcı. Çünkü bu insanlar benim ailem, çocuklarımın büyükannesi ve büyükbabası… Bu bir duygu karmaşası. Ben bir anne, bir baba istiyorum…”

Zamanaşımı yaklaşık beş yıl önce dolan Amanda, yine de emsal teşkil etmek için ailesine dava açmak istedi. Amanda, bunun nedeni için ise “Dava açmak için geç kalmış, zamanaşımına uğramış insanlara öncü olmak istedim. Benim içim mesele para değil. Bu davadan bir şey kazanmak da umurumda değil. Tüm mesele bir emsal oluşturmak ve bunu yapamayacaklarını göstermekle ilgili. Olayların ne kadar zaman önce olduğu önemli değil. Sadece artık bunu yapmaya devam edemezler” diyor.

'HEP BİR AİLEM OLSUN İSTEDİM, HİÇ OLMADI'

Amanda çok kararlı olsa da yine de bazen kendini suçlu hissediyor. Böyle hissettiği zamanlarda ise kendisine ailesini parçalayan kişinin o olmadığını hatırlatıyor. Amanda, “Zaten hiç ailemiz olmadı. En çok canımı yakan kısım da tam olarak bu; ben hep bir ailem olsun istedim. Her zaman annem ve babamın beni sevmesini, önemsemesini istedim ama yapamadılar” diyor ve ekliyor:

“Şimdi ise kendimle gurur duyuyorum. Neler olduğunu dile getirdik ve yaşanan suistimali ortaya çıkardık. Yaşadığımız tüm travmalar belki bizi parçalamalıydı ama öyle olmadı. Aksine daha da güçlendik, bir araya geldik ve yapmamız gerekeni yaptık.

Çok uzun bir mücadele oldu. Ve henüz bitmediğini biliyorum. Eğer benzer bir şeye karşı savaşıyorsanız ara vermeyi sorun etmeyin ama sakın tamamen pes etmeyin! Zor zamanlar yaşasanız da artık bırakmak isteseniz de sadece devam edin…”