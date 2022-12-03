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Annelerinin katilini yıllarca kahraman olarak tanıdılar...

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#Cinayet#Katil#ABD
Annelerinin katilini yıllarca kahraman olarak tanıdılar...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2022 14:58

Annesinin katilini yıllarca aradı. Odasına fotoğrafını astığı adamın gerçekte kim olduğunu öğrenince dünyası başına yıkıldı.

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ABD'de yaşayan Jim ve Tim Stalen kardeşler çocukluk kahramanlarının annelerinin katili olduğunu öğrenince dehşete kapıldı.

İki kardeş bir gece Florida polisi tarafından uyandırıldıklarında anneleri Linda Slaten'in uyurken tecavüze uğradığını ve öldürüldüğünü acı içerisinden öğrenmişti. O zamanlar 12 yaşında olan Tim, annesini evden çıkarılırken gördüğünü ve o anı asla unutamadığını söylüyor.

Annelerinin katilini yıllarca kahraman olarak tanıdılar...

Tim ve Jim annelerini kaybettikten sonra büyükanne ve büyükbabası ile birlikte yaşamaya başladı.

Hayata tutunmaya çalışan Tim, okulda Amerikan Futbolu takımına yazılarak yeni bir sayfa açtığını söylüyor.

Annelerinin katilini yıllarca kahraman olarak tanıdılar...

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"Koç Joe" dediği takım koçunun kendisini desteklemesi onun kısa sürede sporda başarılı olmasını sağladı.

Joe, uzun süredir Tim'i antrenmanlarda, koçun annesinin ölümüyle ilgili soruşturmanın nasıl ilerlediğiyle ilgilenmesi Tim’in dikkatini çekmişti.

Annelerinin katilini yıllarca kahraman olarak tanıdılar...

Polis, Linda'nın kendi oğlu Jeff de dahil olmak üzere çok sayıda ipucunu araştırdı.

DNA teknolojisindeki gelişmeler polisin olası olmayan bir şüpheliyi ortaya çıkarmasına ancak kırk yıl sonra izin verdi. Ortaya çıkan deliller Joseph Clinton Mills’i işaret etti. Tim Koç Joe dediği adamın annesinin katili çıkmasına hâlâ inanamıyor.

Annelerinin katilini yıllarca kahraman olarak tanıdılar...

Ağabey Jeff, "Katilin resmini bunca zamandır evimizde bulunduruyorduk. O taş kalpli bir canavar, orası kesin." dedi.

 

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#Cinayet#Katil#ABD

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