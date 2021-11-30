Annelerin PKK/YPG’ye isyanı: Kızımı istiyorum

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‘KORKU DUYUYORUZ’

Muhammed Şerif adlı protestocu, 16 yaşındaki kızının neredeyse bir haftadır kayıp olduğunu söyledi. “Kızımın eve dönmesini istiyorum” diyerek, PKK/YPG’ye bağlı YPJ’de olabileceğine inandığını da sözlerine ekledi. 45 yaşındaki Balkız Hüseyin de kızının sekiz gündür kayıp olduğunu belirterek Hüseyin, “Çocuklarımızın geleceği için korkuyoruz” dedi.

BM RAPOR ETTİ

BM tarafından geçen mayıs ayında yayımlanan bir rapora göre Temmuz 2018 ile Haziran 2020 arasında 400’den fazla çocuk, YPG tarafından silah altına alındı. En büyük unsuru YPG olan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) sorumluları Haziran 2019’da çocukların silah altına alınmasını engellemek için BM ile ortak bir eylem planı imzalamıştı. Ancak ortak eylem planının imzalanmasından bu yana BM, bu konuda 160 vakayı teyit etti.

MOSKOVA, YPG İLE ESAD’I BULUŞTURMA PLANI YAPIYOR

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Suriye Demokratik Güçleri (SDG) adıyla bilinen PKK uzantılarının geçen hafta Moskova’da temaslarda bulunmasının ardından Kremlin, SDG ile Esad yönetimini görüştürme girişimi başlattı. Londra merkezli Asharq Al-Awsat gazetesi, Rusya’nın 2016’dan beri görüş ayrılığı içinde bulunan Şam yönetimiyle SDG arasında ortak yol bulmak için taraflar masaya oturtmak istediğini yazdı. İnisiyatifin SDG Yürütme Komitesi Başkanı İlham Ahmed’in Moskova’ya giderek Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmeler yapmasından sonra başlatılmış olmasına dikkat çekildi. m Nerdun HACIOĞLU