Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Anneler günü katliamı... 3 çocuğu ölü bulundu

#ABD#Cinayet#Dünya
Anneler günü katliamı... 3 çocuğu ölü bulundu

ABD’nin Los Angeles kentinde üç çocuğu evde ölü bulunan bir anne cinayet şüphesiyle tutuklandı. ABD basını komşuya ulaştı. Anneler Günü’nde meydana gelen olayla ilgili ifade veren şüpheli annenin komşusunun ifadeleri kan dondurdu.

Haberin Devamı

ABD, Los Angeles'ta yaşanan olayın şokunu yaşıyor...

Anneler gününde bir ihbar üzerine olay yerine giden ekipler evdeki üç çocuğun cansız bedenleri ile karşılaştı.

SİLAH SESLERİ DUYULDU

Polis tarafından yapılan açıklamada, dün yerel saatle 07.45’te silah seslerinin duyulması üzerine West Hills'deki bir eve baskın düzenlendiği belirtildi.

Baskında biri kız 2’si erkek 8-12 yaşları arasındaki 3 çocuğun olay yerine ulaşan polisler tarafından ölü bulunduğu ifade edildi.

ANNE CİNAYET ŞÜPHESİ İLE TUTUKLANDI

Los Angeles polisi, gözaltına alınan annenin sorgulanmasının ardından cinayet şüphesiyle tutuklandığını ve psikolojik değerlendirme için hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

ANNE DIŞINDA ŞÜPHELİ YOK

Yetkililer olay ile ilgili tutuklanan anne dışında bir şüphelinin bulunmadığını açıkladı.

Haberin Devamı

Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) Halkla İlişkiler Sözcüsü Matthew Cruz, 'Şu anda başka bir şüpheli aranmıyor' dedi.

ÖLÜM NEDENLERİ ARAŞTIRILIYOR

LA Times'ta yer alan habere göre, LAPD'nin Çocuk Bölümündeki istismara uğrayan çocuk birimi, çocukların ölümlerinin nedenini ve şeklini araştırıyor.

TALİHSİZ ÇOCUK BÖYLE YARDIM İSTEMİŞ

Anneler Günü’nde meydana gelen olayla ilgili ifade veren şüpheli annenin komşusu Prisila Canales, olaydan bir gün önce annenin 'Ailem bana zarar veriyor' şeklinde bağrışlarını duyduğunu söyledi.

Kadının çığlıklarından iyi olmadığının anlaşıldığını belirten Canales, ailenin mahalleye 2-3 ay önce taşındığını ifade etti.

Polis tarafından yapılan açıklamada, çocukların ölüm nedenine ilişkin detay verilmezken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Gözden Kaçmasın

Çinde gökyüzü kızıla boyandı Merakla beklenen açıklama geldi... İşte nedeniÇin'de gökyüzü kızıla boyandı! Merakla beklenen açıklama geldi... İşte nedeniHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Putin, Zafer Gününde dünyaya seslendi: Vatanımız için savaşıyoruzPutin, Zafer Günü'nde dünyaya seslendi: 'Vatanımız için savaşıyoruz'Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Elon Musktan sosyal medyayı ayağa kaldıran paylaşım: Gizemli koşullar altında ölürsem...Elon Musk'tan sosyal medyayı ayağa kaldıran paylaşım: Gizemli koşullar altında ölürsem...Haberi görüntüle

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Cinayet#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Amber Heardü öldürüp geliyorum Tehditler, dedektiflik, kanıt çürütmeler... Hayranlar da davanın parçası oldu

'Amber Heard'ü öldürüp geliyorum!' Tehditler, dedektiflik, kanıt çürütmeler... Hayranlar da davanın parçası oldu!

#Johnny Depp
Hocamızı türkü ile sakinleştirdik... Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

'Hocamızı türkü ile sakinleştirdik...' Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

#Sağlık
En popüler diyetle ilgili araştırma kafa karıştırdı Aralıklı oruç sanıldığı gibi etkili değil mi

En popüler diyetle ilgili araştırma kafa karıştırdı! Aralıklı oruç sanıldığı gibi etkili değil mi?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Amber Heardü öldürüp geliyorum Tehditler, dedektiflik, kanıt çürütmeler... Hayranlar da davanın parçası oldu

'Amber Heard'ü öldürüp geliyorum!' Tehditler, dedektiflik, kanıt çürütmeler... Hayranlar da davanın parçası oldu!

#Johnny Depp
Hocamızı türkü ile sakinleştirdik... Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

'Hocamızı türkü ile sakinleştirdik...' Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

#Sağlık
En popüler diyetle ilgili araştırma kafa karıştırdı Aralıklı oruç sanıldığı gibi etkili değil mi

En popüler diyetle ilgili araştırma kafa karıştırdı! Aralıklı oruç sanıldığı gibi etkili değil mi?

#Sağlık