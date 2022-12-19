Anne oğlu 44 yıl sonra buluşturan ilan: 'Öldüğünü sandığınız oğlunuz yaşıyor ve sizi arıyor...'

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44 yaşındaki Wissam Mohamed, Ürdün'de Mısırlı bir anne ve Ürdünlü bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi.

KARISINA BEBEĞİN HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Wissam doğduğu sırada anne ve babası boşanma aşamasındaydı. Annenin yeni doğan bebeği alarak ülkeden ayrılacağından endişelenen baba, çocuğunun 2 haftalıkken hastalanmasını fırsat bildi ve karısına oğlunun götürdüğü hastanede hayatını kaybettiğini söyledi.

Talihsiz kadın çocuğunun ölümünü kabullendi, kısa bir süre sonra eşinden boşanarak ülkesi Mısır'a geri döndü.

ANNESİNİN ÖLÜM BELGESİNE ULAŞAMAYINCA UMUTLARI YEŞERDİ

CBS News'a konuşan Wissam, yıllarca annesinin öldüğünü düşünerek yaşadığını ancak bir gün onun ölüm belgesine ulaşmak isteyip ulaşamadığında umutlarının yeşerdiğini anlattı.



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4 YIL UĞRAŞTI ANCAK BİR TÜRLÜ BULAMADI

Ölüm belgesini bulamayınca annesinin hala hayatta olabileceğinden şüphelenen adam, onu bulmak 4 yıl boyunca uğraştı ancak annesine bir türlü ulaşamadı.

Tam da bu noktada devreye Wissam'ın Ürdün'deki halası girdi ve adama annesinin eski fotoğraflarını buldu.

"ÖLDÜĞÜNÜ SANDIĞINIZ OĞLUNUZ YAŞIYOR VE SİZİ ARIYOR"

Annesinin fotoğrafı ile Facebook'ta iki milyon takipçisi olan 'Kayıp Çocuklar' isimli bir gruba başvuran Wissam, 6 Aralık'ta 'Öldüğünü sandığınız oğlunuz yaşıyor ve sizi arıyor" başlıklı bir ilan yayınladı.



Orta Doğu'da kaybolan çocuklar ve ebeveynlerini buluşturmak için Rami el-Gebali tarafından 2015 yılında kurulan sayfa bir imkansızı başardı ve adamın annesi 24 saatte bulundu.

Olaylar bundan sonrasında jet hızında ilerledi. İlanı vermesinden sadece bir gün sonra annesini bulan Wissam hemen Kahire'ye uçtu.



"NE YAPACAKLARINI BİLEMEDEN 20 DAKİKA BEKLEDİLER"

Buluşmayı organize eden 'Kayıp Çocuklar' Facebook sayfasının sahibi Rami el-Gebali, anne ve oğlun havalimanında buluştuğunu ve buluşma anında ikisinin de ne yapacağını bilemediğini anlattı:

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"Sanırım 20 dakika boyunca durdular. İkisi de ne yapması gerektiğini bilmiyordu. Wissam annesinin sarılmasına izin verip vermeyeceğini bilmiyordu. Kadının karşısındaki adama dair hiçbir fikri yoktu. Ancak Wissam gidip annesinin elini öpüp sarılınca kadın onu bir daha bırakmak istemedi."



El-Gebali 8 yıldan fazla süredir bu işi yaptığını ve 3 binden fazla kayıp çocuğu aileleri ile buluşturduğunu anlattı.Anne ve oğulun kavuşma anına ait fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi çekti ve kullanıcılardan duygusal yorumlar aldı.