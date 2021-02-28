Anne koronavirüse yakalandı, cenin öldü! Bebeğe test yapılınca...

Kfar Saba kentinde yaşayan bir kadın hamileliğinin 36'ncı haftasında Covid-19'a yakalandı. Meir Tıp Merkezi'ne kaldırılan kadının karnındaki cenin hayatını kaybetti. Ölü doğan cenine yapılan Covid-19 testi sonucu bebeğin corona virüsüyle enfekte olduğu tespit edildi.

The Times of Israel gazatesinin haberine göre; hastane, ceninin ölüm nedeninin Covid-19 olduğunun kesinleşmediğini açıkladı.

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Geçen hafta da Aşdod kentinde benzer bir vaka yaşanmıştı. 25 haftalık bir kadın iki gün süren ateş ve diğer corona virüsü belirtileriyle hastaneye kaldırılmıştı.

Covid-19 testi pozitif çıkan 29 yaşındaki kadının bebeği ölü doğmuş, yapılan testin ardından da cenine corona virüsünün bulaştığı anlaşılmıştı.

İsrail Sağlık Bakanı konuya ilişkin açıklamasında, bu tür bir vakanın İsrail'de ilk görüldüğünü ve dünya genelinde de çok nadir olduğunu açıklamıştı.

İsrailli hekimler bebeklerin yüksek ihtimalle corona virüsü nedeniyle öldüğünü düşünüyor.

HAMİLELER AŞI OLMALI MI?

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), hamilelerin aşı yaptırmasını tavsiye ediyor. Merkez, sağlık riskinin doğmamış bebeklerden ziyade annelerde olduğunu belirtiyor.

CDC, "Covid-19'lu hamilelerde erken doğum gibi olumsuz sonuçlarla karşılaşma riski yüksek olabilir" değerlendirmesinde bulunuyor.