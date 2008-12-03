Anne kızın kitap kavgası

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi İngiltere’de Ugly isimli çok satanlar listesine giren kitabında çocukluğunda annesinin fiziksel ve ruhsal saldırısına uğradığını anlatan Constance Briscoe isimli yazar, annesinin kendisine açtığı hakaret davasını kazandı.

74 yaşındaki anne Carmen Briscoe-Mitchell, avukat kızının kitabındaki ifadelerin iftira ve hayal ürünü olduğunu öne sürerek kızından ve yayıncısından tazminat istemiyle dava açmıştı. Yazar Briscoe İngiltere’de yarım milyondan çok satan kitabında annesinin kendisini düzenli olarak dövdüğünü, aç bırakıldığını ve 13 yaşına bastığında terk edildiğini anlatıyor.