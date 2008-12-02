Anne Bush taburcu oldu

A.A Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi ABD Başkanı George Bush'un annesi ve eski “first lady” Barbara Bush, ülser ameliyatı olduktan bir hafta sonra Houstan'daki hastaneden taburcu oldu.

Hastane sözcüsü, 83 yaşındaki Barbara Bush'un taburcu olduğunu ve durumunun iyi olduğunu belirtti.



Bush, “doğum sancısından daha kötü” olarak nitelendirdiği karın ağrısı şikayetiyle bir hafta önce hastaneye kaldırılmış ve 25 Kasım'da ameliyat olmuştu. Ameliyat sırasında doktorların, ülserin neden olduğu midedeki yaklaşık 1.5 santimetrelik deliği kapattığı kaydedildi.



