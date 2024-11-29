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Anma etkinliğinde faciadan dönüldü: 30 yaralı

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#Hindistan#Anma#Meşale
Anma etkinliğinde faciadan dönüldü: 30 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2024 11:56

Hindistan'da düzenlenen anma etkinliği sırasında yakılan meşaleler yangına sebep oldu. Onlarca kişinin vücudunu alevlerin sarması nedeniyle büyük panik yaşanırken 30 kişinin yaralandığı belirtildi.

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Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletine bağlı Khandwa kentinde 28 Kasım 2009'da gerçekleştirilen bir saldırıda hayatını kaybedenleri anmak için düzenlenen etkinlikte facianın eşiğinden dönüldü.

Dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen etkinlikte yakılan meşaleler törenin sonunda söndürülmek üzere ters çevrilip su dolu bir konteynere konulurken bir anda çevreyi alevler sardı.

Onlarca kişinin vücudunu alevlerin sarması nedeniyle büyük panik yaşandı. Birçok kişinin etrafa kaçıştığı olayda alevler kısa süre içerisinde söndürüldü.

Polis tarafından yapılan açıklamada, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 30 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 18’inin taburcu edildiği, 12 kişinin ise tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı ifade edildi.

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#Hindistan#Anma#Meşale

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