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Anlaşma uzatılacak mı: Tahıl koridoru için İstanbul’da toplantı

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#Milli Savunma Bakanlığı#Tahıl Koridoru#Toplantı
Anlaşma uzatılacak mı: Tahıl koridoru için İstanbul’da toplantı
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2023 07:00

Milli Savunma Bakanlığı, bugün İstanbul’da düzenlenecek ‘tahıl koridoru’ toplantısına ilişkin açıklama yaptı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Ülkemizin ev sahipliğinde 10-11 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler ile ikili ve çok taraflı görüşmeler yapılacaktır. Söz konusu görüşmelerde; dünya gıda arzı ve güvenliği açısından hayati önem taşıyan tahıl koridorunun hızlı, güvenli ve etkin olarak işletilmesi ile gıda fiyatlarında istikrarın sağlanarak ihtiyaç sahibi ülkelerin zarar görmelerinin önüne geçilmesi adına Tahıl Anlaşması’nın uzatılması; çatışma koşulları nedeniyle Ukrayna limanlarında mahsur kalan ticari gemilerimiz ve mürettebatının ülkemize dönüşleri için detaylı ve emniyetli bir tahliye planı oluşturulması konuları ele alınacaktır” denildi.

18 MAYIS’TA SÜRE DOLUYOR

Geçen yıl temmuz ayında hayata geçirilen tahıl anlaşması en son Rusya’nın itirazı nedeniyle 18 Mayıs’a kadar olmak üzere sadece 60 günlüğüne uzatılmıştı. Rusya, anlaşmanın yeniden uzatılması için anlaşmanın Rus tahılı ve gübresiyle ilgili maddelerinin de hayata geçirilmesini istiyor. İstanbul’daki görüşmelere Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM’den yetkililerin katılması bekleniyor. 

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#Milli Savunma Bakanlığı#Tahıl Koridoru#Toplantı

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