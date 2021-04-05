Anlaşma sağlandı: İşte Avrupa'nın yeni nesil savaş uçağı

Gelecek Nesil Hava Muharebe Sistemi (Future Combat Air System -FCAS) projesi için çok önemli bir adım atıldı.

Avrupa’nın ortak savaş uçağı olması beklenen yeni nesil savaş uçağının prototipi için imzalar atıldı.

Bir süredir süren müzakereler sonrasında Avrupa merkezli çok uluslu Airbus şirketi ve Fransız Dassault anlaşmaya vardı.

HEDEF 2040 YILINDA GÖREVE BAŞLAMASI

Söz konusu modelin 2040 yılı itibariyle Eurofighter ve Rafale savaş uçaklarının yerini alması planlanıyor.

İHA DA ÜRETİLECEK

Proje kapsamında savaş uçaklarının yanı sıra insansız hava araçlarının da üretilmesi amaçlanıyor.

Söz konusu proje ilk olarak Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından duyurulmuştu.

PROJE DURMA NOKTASINA GELMİŞTİ

Ancak ülkeler arasındaki pürüzlere şirketlerin anlaşmazlığı da eklenince proje bir dönem durma noktasına gelmişti.

Savaş uçağı, insansız hava araçları ve bunların entegrasyonunu sağlayacak sistem için 50 ila 80 milyar euro’luk bir yatırım öngörülüyor.

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