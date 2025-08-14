Ankette birinci parti çıktı: Almanya’da AfD alarmı

Haberin Devamı

Geçen haftaya göre bir puan artış kaydeden AfD, muhafazakar CDU/CSU ittifakını geride bıraktı. İktidardaki CDU/CSU ise bir puan kaybederek yüzde 24’e düştü. Yeşiller bir puan artışla yüzde 13’e ulaşırken, oy oranında bir değişiklik olmayan SPD ile aynı seviyeye geldi. Sol Parti ise bir puan kaybederek yüzde 11’e geriledi. Ankete göre BSW (Sahra Wagenknecht İttifakı) yüzde 4, FDP (Hür Demokrat Parti) ise yüzde 3 ile parlamento barajını aşamadı. Başbakan Friedrich Merz’in performansından memnun olanların oranı 3 puan azalarak yüzde 29’a geriledi. Anket 5-11 Ağustos tarihleri arasında 2 bin 505 kişiyle yapıldı. AfD’nin Eş Genel Başkanı Alice Weidel, X’ten anket sonuçlarını alıntı yaparak yaptığı paylaşımda, vatandaşların, bir önceki hükümetin politikasını sürdüren ve genişleten Hristiyan Birlik partilerinden bıktığını savunarak, “Merz daha 100 günde çekilmez hale geldi. AfD hükümeti için vakit geldi” ifadelerini kullandı.

GÖÇMEN KARŞITLIĞIYLA BİLİNİYOR

AfD, şubat ayındaki federal seçimlerde yüzde 21’e yakın oy alarak ikinci olmuş ve tarihindeki en iyi sonucu elde etmişti. Federal Meclis’in en büyük muhalefet partisi olan AfD, sert bir göçmen karşıtı tutum izliyor. Bazı ana akım politikacılar, partinin “aşırıcı” olduğunu ve ülkenin Nazi geçmişinin tekrarlanmasını önlemek için Alman anayasasında yer alan hükümler uyarınca yasaklanması gerektiğini savunuyor. Bir sonraki seçimler ise 2029’da yapılacak.

AB KARŞITI

AfD, iktidara geldiği takdirde ülkeyi Avrupa Birliği’nden (AB) ve Euro Bölgesi’nden çıkarmanın önünü açmayı vadediyor. Aşırı sağcı AfD’liler, Almanya’nın AB’den ayrılmasını İngiltere’nin AB’den ayrılmasına yol açan ‘Brexit’ten esinlenerek “Dexit” olarak isimlendiriyor. Ancak bunun yakın bir gelecekte hayata geçirilmesi olası görünmüyor. Zira AfD’nin seçimlerde tek başına hükümet kurabilecek kadar yüksek bir oy alması ihtimal dışı bırakılıyor. Son seçimde ikinci parti olsa da diğer partiler AfD ile koalisyon kurmayacaklarını açıklamıştı.