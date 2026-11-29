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Yarışta Sanchez’in Sosyalist İşçi Partisi (PSOE), Alberto Nunez Feijoo liderliğindeki merkez sağ Halk Partisi (PP) ve Santiago Abascal’ın aşırı sağcı Vox partisi öne çıkıyor.

Sanchez’in Avrupa’daki sağın yükselişini durdurma ve sosyal refah sistemini koruma hamlelerine rağmen anketlerin çoğu PSOE’yi PP’nin gerisinde gösteriyor. Bu tablo, PP ile aşırı sağcı Vox arasında koalisyon ihtimalini öne çıkarıyor. Böyle bir hükümet, Franco rejiminin 1975’te sona ermesinden bu yana aşırı sağın ilk kez İspanyol yönetimine katılması anlamına gelecek. Sert göç politikalarını savunan Vox’un olası iktidar ortaklığının, İspanyol hükümetinin Gazze soykırımı karşısında İsrail’e karşı aldığı tavır, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında hava sahası ve üslerini kullanmayı reddetmesi gibi konularda da Madrid yönetiminin politikalarını değiştirebileceği öngörülüyor.