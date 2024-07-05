Anketler Starmer diyor: İngiltere sandığa gitti

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Yaklaşık 50 milyon seçmenin bulunduğu ülkede, oy verme işlemi yerel saatle 07.00’de başladı. Toplamda 4 bin 515 adayın 650 sandalyeli Avam Kamarası’na girmek için yarışacağı seçimde oy kullanma işlemi saat 22.00’ye (TSİ 00.00) kadar devam etti.

İŞÇİ PARTİSİ’NDEN EZİCİ ZAFER

Sandık çıkış anketlerine göre İngiltere’de 14 yıldır süren Muhafazakar Parti iktidarı sona erdi. Associated Press (AP) haber ajansı, sandıkların kapanmasının ardından, çıkış anketlerinin İşçi Partisi lehine “ezici bir zafere” işaret ettiğini bildirdi. Buna göre, İşçi Partisi Avam Kamarası’nda 410 sandalye kazanarak büyük bir çoğunluk sağlayacak. Bir önceki seçimde 365 milletvekili çıkaran Muhafazakâr Parti’nin sandalye sayısının 100’lere kadar gerileyeceği tahmin edilirken seçim öncesi anketler İşçi Partisinin 400’ün üzerinde sandalye kazanacağına işaret ediyordu. Sonuçların kesinleşmesi halinde, Starmer Cuma sabahı Başbakan olarak atanacak.