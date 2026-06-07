Anketler Paşinyan diyor... Ermenistan’da kritik seçim

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101 sandalyeli parlamentoya girebilmek için yarışan 19 parti ve siyasi blok arasında Başbakan Nikol Paşinyan’ın Sivil Sözleşme Partisi, Samvel Karapetyan’ın Güçlü Ermenistan bloğu, eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’ın liderliğindeki Ermenistan Bloğu ve Garik Tsarukyan’ın Müreffeh Ermenistan Partisi anketlerde öne çıkıyor. Paşinyan’ın partisi son anketlerde yüzde 45 ile açık ara önde görünüyor. Seçimler, Paşinyan’ın Türkiye ve Azerbaycan ile normalleşmenin yanı sıra Rusya’ya olan bağımlılığı azaltıp Batı ile ilişkileri ilerletme politikaları açısından da referandum niteliğinde.





PAŞİNYAN: KADER GÜNÜ

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Paşinyan propaganda yasağının başlamasından önce Ermenistan halkına yaptığı son çağrıda, “Yarın Ermenistan’ın kader günü. Verilecek oylar barışla savaş arasında seçim olacak. Rakiplerimiz Koçaryan, Karapetyan ve Tsarukyan üç başlı savaş ejderidir. Bunlar dış mihrakların emellerini dile getiriyor. Seçimlerden sonra üçünden hesap sorulacak” sözleriyle destek istedi.

Öte yandan önceki gün Rusya’nın desteklediği ileri sürülen Karapetyan’ın Güçlü Ermenistan partisinin seçimlerden men edilmesi talebiyle başvuru yapıldı. Cumhuriyet Partisi’nin, Karapetyan’ı dış güçlerden yardım alarak seçmene rüşvet dağıtmakla suçlayan ve Karapetyan’ın Rus çifte vatandaşlığı olmasını seçime girmesine engel olduğunu savunan başvurusu Ermenistan Seçim Komisyonu tarafından reddedildi.

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