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Anketler Macron için alarm verdi

#Fransa#Macron#Anket
Anketler Macron için alarm verdi

Fransa’da merkez sağdaki Cumhuriyetçiler’in (LR) nisanda yapılacak iki turlu cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday gösterdiği Valerie Pecresse, anketlerde sürpriz yaptı.

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BFM televizyonu ve L’Express dergisi için yapılan bir ankette, Pecresse’in ikinci tura kalacağı ve Cumhurbaşkanı Emmauel Macron’u yüzde dörtlük bir farkla geçip yüzde 52 oy alarak seçileceği sonucu çıktı. Pecresse, ilk kez aşırı sağcı lider Marine Le Pen ve Reconquête (Yeniden Fetih) adlı bir siyasi hareket başlatan Eric Zemmour’u geride bırakıyor. Elabe tarafından yapılan kamuoyu araştırmasına göre ilk turda Macron’a oy vermeyi düşünenlerin oranı yüzde 23 (-2). Pecresse için ise bu oran yüzde 20 (+11). Anketten Le Pen için yüzde 15 (-5), Zemmour için ise yüzde 14 (+1) oy çıktı.

FRANSA YANLIŞLIKLA TUTUKLAMIŞ

ÖNCEKİ gün gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine karışan birini Paris’te yakaladığını açıklayan Fransa polisi, dün tutuklamanın bir yanlış kimlik vakası olduğunu ve şahsın serbest bırakıldığını duyurdu. Kaşıkçı’nın 2018’de Suudi Arabistan’ın İstanbul başkonsolosluğunda öldürülmesiyle ilişkisi olduğu için Interpol kırmızı bülteniyle aranan Halit El Otaibi’nin Riyad’a gitmek üzereyken yakaladığını duyuran Fransız polisi, gözaltına alınan şahsın cinayete karışan Halid El Otaibi ile aynı isme sahip olmasından ötürü hata yaptıklarını duyurdu. Riyadlı yetkililer, suça karışan El Otabi’nin Suudi Arabistan’da cezasını çektiğini açıkladı.

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#Fransa#Macron#Anket

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